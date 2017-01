Mourinho: "Queremos estar en la final"

Google Plus

Mourinho, entrenador del Manchester United | Foto: Manchester United Update

Seguir en la EFL Cup a pesar de todo. Esa parece ser la idea de Jose Mourinho y del Manchester United. Y es que el portugués sabe que el Hull City tratará “la semifinal como una gran ocasión para ellos” y no quiere tirar una toalla que podría significar el primer título de la temporada, pues, como él mismo afirmaba, nunca fue “bueno en la elección de competiciones”.

Ni siquiera aunque la próxima jornada de la Premier League depare un duelo tan duro como es un enfrentamiento frente al Liverpool: “Ese (el del Liverpool) es un gran partido para nosotros, pero queremos estar en la final, por lo que vamos a enfrentarnos en este partido con todo lo que tenemos y con todo el poder que tenemos”.

"Vamos a enfrentarnos en este partido con todo lo que tenemos" Por ello, aunque en su pensamiento esté que es una de las competiciones más inferiores -en comparación a otras como la FA Cup-, por “intentarlo”, que no quede. Una copa que, por otra parte, ya ganó “dos veces en Cardiff” y que aún no ha conquistado en Wembley. Un estadio que aporta un “significado mejor”, apuntaba el portugués.

En cuanto a los jugadores que formarán parte del once inicial, Mourinho quiso dejar claro en la rueda de prensa posterior a su último enfrentamiento: “Jugaré con los jugadores que no jugaron hoy”. Y continuaba: “Así que es fácil conocer a nuestro equipo, Zlatan, Pogba, Herrera o Valencia. Los chicos que no jugaron hoy”.

Enfrente, además de un rival con ganas de conseguir un trofeo o, al menos, estar en la final, tendrá a un Hull City que llega al encuentro con nuevo entrenador: Marco Silva. Un hombre, para Mourinho, “inteligente” y “que organizará a su equipo con seguridad”.

El entrenador de los red devils, que aseguró haber hablado con Silva en los días previos, dijo también de él que se le conoce “en Portugal como uno de los mejores entrenadores jóvenes” y que, aunque pocos conocen su trayectoria, es de admirar: “Lo hizo bien en un pequeño club de Portugal, luego fue al Sporting, uno de los tres primeros, ganó la copa y terminó segundo en la liga, va a Grecia, es campeón con Olympiakos”.