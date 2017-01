Aké le agradece al Bournemouth estos meses: "Vuelvo siendo mejor futbolista"

Arter y Aké celebrando una victoria. Foto: Bournemouth

Nathan Aké está a un paso de tener la oportunidad que tanto se merece en la Premier League. El joven futbolista ha rendido a buen nivel en sus cesiones a Vitesse, Watford y ahora Bournemouth y en apenas seis meses ha hecho cambiar de opinión a Antonio Conte.

En la mañana de ayer se hizo oficial la llamada del Chelsea para recuerar al holandés, y aunque deja un importante hueco en la zaga de los Cherries, también ellos dejan uno en el corazón de Aké, que ha querido despedirse de sus aficionados en una entrevista a la web oficial del club costero.

"El partido ante el Liverpool es algo que recordaré mucho tiempo" "He disfrutado mucho estos meses, desde el primer día que me uní a la plantilla me han hecho sentir como uno más del grupo, todo el mundo me ha dado la bienvenida y esto ha influido en mi rápida adaptación y buen juego", explicó Aké. "En los últimos seis meses me he desarrollado como persona y como futbolista, dentro y fuera del terreno de juego. Al principio no jugué mucho y esto puso a prueba mi fortaleza mental, pero tras saber lidiar con ello y aceptar mi posición en la plantilla trabajé lo más duro posible para aprovechar esa oportunidad que terminó llegando", analizó.

Howe y Aké al fondo celebran una victoria. Foto: Bournemouth

"Aprendí mucho de Eddie Howe, hemos hablado mucho sobre como podría mejorar mi fútbol y me ha dado muchas ideas y diferentes maneras de pensar durante un partido", agradeció al joven técnico.

Sin embargo al hacer memoria y pese a haber hecho tres goles en pocos meses, reconoció que el loco duelo ante el Liverpool que terminó con un 4-3 y un tanto suyo en el descuento es el más importante de todos: "Es algo que destaca, lo recordaré durante mucho tiempo porque fue un partido loco y la sensación de hacer el gol de la victoria es difícil de explicar. Siempre lo tendré en la memoria". "Sin embargo no es lo único que me llevó de aquí porque hemos tenido muchos partidos buenos, algunos dejando la portería a cero tras una dura lucha y otros que recordaré por motivos equivocados", aseguró.

Por último lanzó un deseo de cara a su nueva etapa en Londres y dijo: "La ambición ahora es seguir mejorando en el Chelsea, es un gran equipo y el técnico míster me ha dado mucha confianza así que tengo muchas ganas de empezar ya".