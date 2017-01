Partido Manchester United vs Hull City en vivo online en la Copa de la Liga 2016

Actualiza el contenido

Foto: Premier League

El árbitro del encuentro será Kevin Friend

Foto: Manchester United

El partido se disputará en Old Trafford, la casa del Manchester United con capacidad para 75000 espectadores.

El último encuentro entre estos dos conjuntos, se decidió en los minutos finales gracias a un gol de Marcus Rashford. El partido, disputado en el KCOM Stadium, se produjo en la tercera jornada de la Premier League, con el Hull City encarando la fecha, ¡como líder!

Una plantilla rota, liderada única y exclusivamente por Robert Snodgrass, que buscará dar la sorpresa del año en el "Teatro de los Sueños" y devolver la confianza a unos aficionados que, en enero, ya ven la salvación como una auténtica utopía. El técnico brasileño tendrá probablemente ante sí el mayor reto de su carrera deportiva, y quién sabe si una victoria en Copa este martes, ayude al equipo a levantar cabeza y a demostrar por qué lograron el ascenso a la máxima categoría del fútbol británico.

Foto: Premier League

Lo del Hull ya no tiene nombre. Son la cara y la cruz. La luna y el sol. La alegría contra la desesperación. La escuadra del recientemente nombrado nuevo entrenador, Marco Silva, ha ganado tan solo tres partidos esta temporada en Premier League, pero parece ser que la competición copera se ha convertido en su último resquicio.

El equipo de Old Trafford ha escalado en la clasificación, y no pierde un partido desde el pasado 3 de noviembre, cuando cayó en Europa League por 2-1 contra el Fenerbache. A partir de ahí, imbatido. 13 partidos sin perder, ocho victorias consecutivas, y un conjunto enrachado capaz de batir a cualquiera.

Foto: Premier League

El Manchester United llega lanzado. Mourinho ha dado por fin con la tecla de los "red devils", y desde la entrada de Ander Herrera-Carrick en el doble pivote, al conjunto inglés le ha cambiado la cara. Y mucho. Pero no solo ha sido la definición de un centro del campo sólido y efectivo lo que ha otorgado dicha mejoría, también ha sido el crecimiento de Pogba desde la media punta, la capacidad de marcar goles de Ibra, y el buen hacer, últimamente, de Mkhitaryan y Martial.

¡Muy buenas a todos/as! Llegan semanas decisivas en Inglaterra. FA Cup, Premier League y por supuesto, Capital One. Primera semifinal del año en la que no importa el nombre de los equipos, sino el alma que se dejen en el campo. Manchester United vs Hull City. Snodgrass vs Pogba. ¡Empezamos!