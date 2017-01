Alberto Moreno: "Hay que hacer las cosas más fáciles para el partido en Anfield"

Google Plus

Alberto Moreno en un partido contra el Liverpool. | Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool ya ultima los detalles antes de visitar al Southampton en el primer partido de las semifinales de EFL Cup. En ese partido es probable que entre Alberto Moreno, que está contando menos que la temporada pasada en el devenir del equipo. El español ha analizado la situación de la plantilla antes de viajar al St Marys: “Creo que lo más importante en la eliminatoria es bajar y estar seguros de que volveremos con algo positivo de la ida, porque hemos tenido suficiente suerte en el sorteo de jugar el segundo partido ante nuestra afición en Anfield. No digo que dependa todo de Anfield, pero sería muy bueno hacer las cosas más fáciles para el segundo choque”.

La última vez que ambos equipos se midieron fue en noviembre, en el mismo escenario de la ida de esta EFL Cup. En aquella ocasión, los Reds no pudieron superar la barrera del Southampton y solo pudieron empatar a cero. Esto demuestra que no será un rival cómodo: “Estamos esperando un par de partidos difíciles. Creo que ellos son un gran equipo y tiene algunos jugadores de primera clase. Nos hicieron la vid complicada en el partido de liga allí. Pero en fútbol puede existir un mundo de diferencias entre cada encuentro, así que iremos a Southampton sabiendo lo que tenemos que hacer”.

El Liverpool está promoviendo un estilo de fútbol bastante distinto a lo que se veía en temporadas anteriores. Los Reds, bajo el mando de Klopp, están aprovechando las mejores cualidades de sus jugadores más en forma. Así lo reflejan las estadísticas, como comenta Alberto Moreno: “En la mayoría de los partidos de esta temporada, verás que tenemos más posesión que los demás equipos contra los que jugamos y creamos más ocasiones de gol. Creo que ese es nuestro estilo de juego, para lo que estamos trabajando duro. Si perdemos la pelota, entonces presionamos muy arriba para intentar recuperarla lo antes posible. Este es nuestro estilo y es lo que hacemos cada partido, ya sea ante el Southampton o cualquier otro rival”.

Pero no pasa desapercibido para el lateral español que en las últimas fechas disputadas, los Reds han perdido algo de esa frescura que demostraron en otros momentos de esta misma temporada. Por eso, están trabajando para recuperar sus mejores sensaciones: “Lo que tenemos que intentar es hacer es dar nuestra mejor versión, tenemos que jugar nuestro mejor fútbol conseguir marcar”.

Aunque el último partido en el St Marys entre Southampton y Liverpool no tiene un grato recuerdo para los aficionados Reds, no pasa lo mismo con la última vez que se encontraron estos dos clubes en EFL Cup. La temporada pasada, con Klopp ya en el banquillo del Liverpool, lograron vencer 1-6 a su rival del miércoles. Pero ese choque ya no importa para Moreno, que prefiere pensar en la próxima eliminatoria: “Lo que pasó en el pasado se queda en el pasado. Es un bonito recuerdo pero prefiero centrarme en el presente. Cuando ves al Southampton, tienen una alineación muy diferente a la del año pasado. Creo que su estilo de juego ha cambiado, obviamente porque tienen un nuevo entrenador”. Lo que han preparado los hombres de Jürgen Klopp es atacar las debilidades del Southampton y ver cómo juegan en esa situación: “Estamos preparados al máximo para conseguir un resultado que nos ponga la eliminatoria a favor”.

La carrera de Alberto Moreno en Liverpool ha sido bastante excitante en lo que se refiere a la EFL Cup. Los tres años que ha estado en el equipo, ha alcanzado, al menos las semifinales de esta competición: “En mi primera semifinal, fuimos eliminador por el Chelsea y en la última, llegamos a la final pero tuvimos un final decepcionante al perder la final. Pero todos trabajan para ganar trofeos. Esperamos llegar a la final y ganar porque sería mi primer título como jugador del Liverpool”.

Además del partido que les espera en EFL Cup, el Liverpool esta temporada está presente en FA Cup y la Premier. De momento, los Reds no se van a centrar en ninguna de las competiciones: “Estamos en todo. Nuestros planes están yendo bien, nuestro trabajo es seguir bien como equipo esta temporada así que esperamos mantener el nivel”.