David Nugent deja el Middlesbrough y firma por el Derby County

Nugent en su presentación con los Rams. Foto: Derby County

El Derby County sigue reforzando su plantilla con Steve McClaren al mando y se ha hecho con los servicios de uno de los delanteros más fiables de la categoría. David Nugent regresa a Championship, donde ya ha disputado más de 300 encuentros y anotado más de 100 goles, con la intención de regresar a la Premier League y tener a sus 31 años una última oportunidad de reivindicarse.

Nugent ha hecho nueve goles y ocho asistencias en sus 45 partidos disputados con el Boro, aunque este curso en la máxima división del fútbol inglés tan solo ha visto puerta en EFL Cup.

Nugent ha hecho nueve goles y ocho asistencias con el Boro Con la competencia de Álvaro Negredo y Christian Stuani y la llegada de Rudy Gestede, el internacional inglés se queda sin hueco en la primera plantilla. No ha tenido tanta suerte en su carrera en la Premier League donde ha hecho 14 goles en 97 partidos, lo que le sirivió para que su ahora nuevo entrenador, Steve McClaren, le hiciese debutar con la selección en marzo de 2007 en un encuentro de clasifiación para la Eurocopa de 2008. Disputó 11 minutos ante Andorra y consiguió hacer un tanto, siendo el primer y último partido con la absoluta. Además fue parte de aquel sorprendete Portsmouth de Harry Redknapp que se hiciese con la FA Cup en 2008 en la final ante el Cardiff City.

Nugent haciendo un tanto en Championship el curso pasado. Foto: Getty Images

"He hecho bastantes goles en el pasado ante muchos clubes, en alguna ocasión hay equipos que parece que siempre vas a ver puerta, es mi caso contra el Derby County. Ahora tengo muchas ganas de ponerme su camiseta y hacer goles para ellos", dijo Nugent ante la televisión del club. "Tengo muchas ganas de volver a saltar al terrenode juego porque he pasado unos meses muy frustrantes, estoy ansioso por empezar", comentaba. "Solo he jugado un partido entero competitivo este curso, en la EFL Cup al comienzo de la temporada y no la he olido desde entonces", añadía.

"Tengo más hambre de gol que nunca" "Estoy muy emocionado ante la posibilidad de volver a jugar minutos oficiales y poder volver a hacer goles porque tengo más hambre que nunca. No puedo esperar a salir al estadio y escuchar los cánticos de los aficionados para conseguir una temporada exitosa", dijo emocionado.

La realidad es que llega a un club en racha, que desde el regreso de McClaren cuenta sus partidos por victorias: "Soy consiciente de lo bien que lo han estado haciendo, y aunque tuvieron un comienzo problemático, con Steve han vuelto a llegar los resultados, así que en estos momentos tenemos que luchar por el máximo objetivo". "Estamos fuera de los puestos de play-offs pero quedan muchos puntos por jugar y consiguiendo los resultados adecuados podemos presionar a los conjuntos por encima de nosotros", dijo el nuevo delantero Ram.

Nugent marcando en su debut con Inglaterra. Foto: Andy Hooper

La televisión del club le preguntó por su reencuentro con McClaren, al que tanto le debe por haberle dejado probar el sabor del fútbol internacional: "Hace mucho de aquello, fue en 2007 ante Andorra así que conozco a Steve muy bien. Nos hemos mantenido en contacto estos años y sabe el tipo de jugador que soy y lo que puedo aportar a su equipo. Es un gran técnico y le ha dado un impulso importante al club en su regreso". "Estoy muy feliz de poder jugar para él, y con un poco de suerte devolverle la confianza con goles", finalizó diciendo.