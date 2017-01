Un gran Mowatt mete al Leeds en dieciseisavos de la FA Cup

Google Plus

Mowatt festejando el tanto del triunfo del Leeds United. | Foto: Leeds United.

El Leeds United se desplazaba hasta el estadio del Cambridge United en busca del pase a la siguiente ronda de la FA Cup. Garry Monk introducía varios cambios respecto al once presentado en el partido liguero ante el Rotherham. El técnico inglés alineaba al italiano Silvestri en la portería; la línea defensiva la iban a formar Berardi, Jansson, Cooper y Denton. Grimes, Philips, Dallas y Mowat formaban el centro del campo; la punta del ataque era para Antonsson y Doukara. Los locales, por su parte, llegaban a este duelo en un gran estado de forma, en la actualidad están muy cerca de los puestos de play off de ascenso a la League One después de encadenar siete encuentros sin perder. El entrenador Shaun Derry confiaba en Norris en la meta; los encargados de formar la defensa eran Taylor, Legge, Roberts y Adams; el centro del campo era para Newton, Dunne, Mingoia y Berry; los dos futbolistas más adelantados serían Clark e Ikpeazu.

Ikpeazu adelantó a los locales en la primera mitad

El Cambridge United enseguida se hizo con el control del duelo ante un Leeds muy desaparecido en una primera parte para olvidar de los hombres de Garry Monk. Poco antes de cumplirse la primera media hora de juego, en el minuto 25, Ikpeazu se encontró con un balón dentro del área después de una lanzamiento de falta y mandó el esférico cerca del poste derecho de la meta defendida por Silvestri para poner en ventaja a los locales ante el delirio de todos sus aficionados. Con la ventaja por la mínima del Cambridge United finalizaba la primera mitad.

Dallas y Mowatt dieron el pase al Leeds United

El Leeds United se puso el mono de trabajo para intentar enmendar una mala primera parte y bien que lo hicieron. A pesar de no desarrollar un buen partido, los visitantes consiguieron remontar el choque. En el minuto 56, el mediocentro Dallas remataba de cabeza en el segundo palo un gran centro desde la izquierda de Mowatt, que comenzaba a sentirse importante en el Leeds United. El canterano, el mejor de los de Monk a lo largo del duelo, ponía por delante al Leeds United en el minuto 64 con un remate de cabeza en el área pequeña.

Con el resultado final de uno a dos a favor del Leeds United el colegiado decretaba el final del partido correspondiente a los treintaidosavos de final de la FA Cup. Los de Elland Road tendrán que esperar para saber su rival en la siguiente ronda, el Sutton o el Wimbledon será el próximo escollo en el camino de los de Monk de cara a poder seguir adelante en una competición en la que lograron levantar el título en el año 1972.

Los goles del partido