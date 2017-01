Cohen Bramall firma por el Arsenal: una historia de cuento de hadas

Bramall en la firma de su contrato. Foto: Arsenal

Todos los días millones de niños salen a jugar a las calles vestidos con las camisetas de sus jugadores favoritos para tratar de emularles o juegan a las videoconsolas imaginando ser sus héroes. Muchos padres se levantan a las seis de la mañana un sábado para llevar a sus hijos a jugar al fútbol sabiendo que muy pocos conseguirán llegar a la élite, como seguro era el caso de los de Cohen Bramall.

El joven de Crewe jugaba en el equipo de Non-League (séptima división inglesa) del Hednesford Town y su mundo pareció desmoronarse cuando hace unos días se le despidió del trabajo que le daba de comer en una fábrica de coches de Bentley Motors. Allí cobraba unas 400 libras a la semana y aumentó la urgencia del lateral izquierdo de 20 años de hacerse un nombre en el mundo del fútbol, concertando así varias pruebas con equipos como el Crystal Palace, el Sheffield Wednesday y el Arsenal entre otro, siendo estos últimos los que se han lanzado a asegurar el talento de Bramall con un contrato que duplica a la semana lo que cobraba en un mes en la fábrica de autos.

Bramall en un encuentro con el Hefnesford. Foto: Caters

Del barro al estrellato

El Hednesford Town es un pequeño equipo del condado de Staffordshire (en las West Midlands) fundado en 1880 y que no vive sus mejores momentos, pues está situado en la mitad baja de la tabla de la séptima división del fútbol inglés. A sus futbolistas apenas van a verles 2500 personas cada semana con la esperanza de que aparezca otro Ashey Williams, ahora central del Everton y que comenzó su carrera con los Pitmens.

"Cuando estás en estas categorías tan bajas, la vida te pone a prueba. ¿Cuánto quieres de verdad dedicarte a esto? ¿Cuánto amas el fútbol?", dijo Arsene Wenger tras cerrar el contrato de Bramall. "¿Estás preparado para luchar y demostrar que tu nivel es superior a aquel en el que juegas? Hombres como Giroud y Koscielny tuvieron este test, y cuando realmente quieres hacerlo, te agarras a esa oportunidad como puedes y no la dejas escapar", afirmó el técnico francés.

Wenger: "Cuando estás en estas categorías tan bajas, la vida te pone a prueba. ¿Cuánto amas el fútbol?" Parece que Bramall lo está, aunque aún no termina de creerse que esté viviendo esta aventura: "Esto es una locura, no me lo puedo creer aún. Es increíble, no se puede expresar con palabras. He estado allí cinco meses porque Lee McDonald me quería y le debo mucho. Yo quería ser extremo y él les dijo a mis padres que me tenía que aguantar, que yo era lateral izquierdo, y aunque no me sentía lateral, me dio la confianza suficiente para convertirme en uno decente".

Bramall con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: Arsenal

La realidad es que el camino ha sido largo y complicado, pero en los últimos meses, tras cambiar de representantes empezó a llamar la atención de varios equipos. "Había mucho interés y mi confianza seguía creciendo. Esta agencia maneja mucho talento en divisiones Non-League y les debo mucho. Estuve una semana entrenando con el Crystal Palace y jugué un amistoso a puerta cerrada contra el Brentford. También jugué con el Sheffield Wendesday y el Birmingham City", explicaba ante las cámaras de la televisión del Arsenal.

"Cuando mi agente me dijo que el Arsenal me había ofrecido un contrato me puse a llorar. No me lo creía" "El martes pasado me despidieron en la fábrica y el miércoles llegó el Arsenal, así que no lo dudé, dejé todo y me marché a Londres con la firme intención de impresionar. Entrenamos el jueves y el viernes y me ofrecieron un contrato, no me lo podía creer. Se me abrió la boca y mirando a mi agente me eché a llorar, era increíble", recordaba emocionado el ya futbolista Gunner.

Sobre su nuevo técnico también tuvo palabras de alabanza y dijo: "Conocí a Wenger en el terreno de juego, es un gran hombre y conectamos rápidamente. Espero poder impresionarle". "Estás viendo en casa Match of the Day y a los dos días estás entrenando con Özil, Alexis Sánchez, Petr Cech y Olivier Giroud. Aún no he aceptado del todo lo que está pasando, pero mis padres por suerte están conmigo. Mi madre estaba tan orgullosa que no podía parar de llorar al teléfono. Es todo muy extraño", explicaba Cohen.

Bramall en la entrevista con Arsenal TV. Foto: Arsenal

Su fútbol y sus referentes

Dan Chapman, agente de Bramall y propulsor de su carrera como él mismo ha reconocido, ya avisó hace unos días que el fichaje estaba cerca de cerrarse y que dentro de no mucho, el joven Cohen estaría en todas las portadas. "Suena increíble, suena a historia de cuento de hadas y a sueño hecho realidad, y para Cohen lo es. Estamos encantados de poder ayudar a un chico joven a llegar lejos, especialmente a él que hace poco le despidieron y en unos días se ha convertido en futbolista profesional", explicaba Chapman.

Su agente cree que en poco tiempo se hará un hueco en el primer equipo "Hacemos mucho visionado de partido y reclutamiento en estas divisiones y su talento rápidamente llamó la atención. Aún tiene mucho trabajo por hacer y empezará con los sub-23 pero si sigue trabajando así dentro de no mucho llegará al primer equipo", apostó su representante.

Por su parte y a modo de carta de presentación, el joven lateral izquierdo habló sobre sus referentes y jugadores a imitar, además de explicar a sus nuevos seguidores lo que pueden esperar de él. "Me gusta mucho ver a Marcelo, a Kieran Gibbs, a David Alaba. Yo soy así, constantemente atacando, mi jugada preferida es doblar por sorpresa por la banda para conseguir una asistencia. De pequeño me encantaba Thierry Henry, su forma de correr y todo ese orgullo y un poco de chulería que mostraba sobre el terreno de juego. Siempre ha sido mi referente y es una locura estar aquí donde él estuvo", afirmó.

Además, Arsene Wenger lo confirmó y dijo: "Tiene una velocidad increíble, un gran pie izquierdo y el deseo constante de triunfar. Es un fichaje muy excitante y un joven prometedor".

Bramall en un entrenamiento con el Arsenal. Foto: Arsenal

Solo unos pocos elegidos llegan a triunfar en el mundo del fútbol, pero de momento la historia de Cohen Bramall habrá dado muchas esperanzas a aquellos jóvenes que creen que a los 20, si no eres profesional ya nunca lo serás. Cuando se cierra una puerta (la de la fábrica de coches en este caso), la vida siempre abre otra.