Pasión por la Copa

El equipo celebra la victoria tras una tanda de penaltis | Foto: Getty Images

La tranquila ciudad costera y portuaria de Hull no ha tenido grandes éxitos deportivos. Tan solo el equipo de rugby de la ciudad ha conseguido levantar las pasiones de los ciudadanos de la localidad del Yorkshire. Es por ello que los Tigers quieren poner a esta ciudad en el mapa de la Premier League con un mayor protagonismo. Viendo su situación en liga en la que actualmente son colistas, no parece que puedan lograrlo. Pero el nuevo entrenador Marco Silva ha centrado todas las opciones de la temporada en alzarse con la EFL Cup.

No es una novedad para este equipo poner todo el empeño en alguna competición copera, es más, en los últimos años, concretamente en los últimos cuatro, acostumbra a hacerlo. Parece que se ha instalado en la ciudad la sensación de que a partir de la Copa de la Liga o de la FA Cup, el Hull City puede crecer y establecerse definitivamente en la élite del fútbol inglés. Es por ello que ante el Manchester United el conjunto del norte de Inglaterra buscará regresar a una final copera tal y como hizo recientemente en una FA Cup de en sueño para el equipo entrenado entonces por Steve Bruce.

El Arsenal despierta del sueño al Hull en la prórroga

En la temporada 2013/2014 el Hull City no estaba siendo muy satisfactoria en la Premier League tras conseguir el ascenso la campaña anterior, pero en la FA Cup se presentó una situación inimaginable. El equipo del Yorkshire tuvo un camino relativamente fácil para plantarse en la final donde el Arsenal buscaría saciar su sed de títulos. Quitándose de encima a Middlesbrough y Southend United en las dos primeras rondas que disputaba en la competición, el Brighton se atragantó en octavos de final teniendo que acudir al Replay para eliminarlos. En cuartos de final goleó a un Sunderland irreconocible por 3-0 mientras que en semifinales esperaba el sorprendente Sheffield United al que finalmente derrotaron por 5-3 en un partido con mucha emoción.

Curtis Davis celebra el gol que marcó ante el Arsenal en la final de la FA Cup | Foto: Getty Images

La gran final empezó de la mejor manera posible para los Tigers cuando James Chester y Curtis Davies en los primeros 10 minutos de encuentro ponían el 0-2 en el marcador a su favor. Aunque había 80 minutos por delante, esa ventaja ponía muy de cara las opciones de los de Steve Bruce, aunque en el 17 acortase distancias Santi Cazorla. La magia de Wembley parecía estar del lado del Hull, pero poco a poco se fue equilibrando hasta que Laurent Koscielny puso el empate en el marcador a falta de 20 minutos para el final. Con ese marcador se llegó al final del encuentro dando paso a la posterior prórroga. Mientras el cansancio iba haciendo mella en los jugadores, Aaron Ramsey apareció en la segunda parte para dar el triunfo a los Gunners y echar por tierra el gran trabajo del equipo de la ciudad portuaria.

Unos más que dignos cuartos de final

Tras una horrible campaña en la 2014/2015, el Hull volvía al Championship con la intención de pasar el menor tiempo posible en la segunda categoría del fútbol inglés. Además de competir para lograr un ascenso que tuvo que sufrir hasta el final consiguiéndolo a través de los playoffs, el equipo de Steve Bruce volvió a tener un buen papel copero. En esta ocasión sería en la Copa de la Liga donde alcanzaría los cuartos de final tras superar por el camino al Accrington Stanley, al que tuvo que eliminar por penaltis en primera ronda, al Rochdale, al Swansea y al Leicester City, que después se convertiría en campeón de la Premier.

Andrew Robertson marcó el gol de la honra ante el Manchester City en los cuartos de final de la Carling Cup de la temporada pasada | Foto: Getty Images

En esos cuartos de final esperaría un Manchester City con el modo apisonadora activado que llegaba listo para llevarse por delante a otro rival en el camino de la final en Wembley. A pesar del tempranero gol de Wilfried Bony para adelantar a los Citizens, el Hull supo sufrir y tuvo en vilo el partido hasta los últimos diez minutos. Tanto es así que los Tigers contaron con varias ocasiones en el partido para empatar, de hecho tiraron más veces a puerta en la primera mitad que su rival. Pero con llegar a la portería contraria no vale y el City fue más efectivo. Iheanacho y de Bruyne incrementaron la diferencia hasta los cuatro goles certificando la victoria para los de Pellegrini. Aún dio tiempo para que Andrew Robertson marcase el gol del honor para los visitantes en el Etihad.

¿Será este el año?

Con su vuelta a la Premier League, el Hull vuelve a prometer guerra en las competiciones coperas. Tras un inicio prometedor en liga con dos victorias, el equipo solo ha logrado vencer al Southampton para acumular solo tres triunfos en la competición. Eso le ha llevado a ocupar ahora mismo la última posición. Pero en la EFL Cup su parecer ha sido opuesto ya que ha ido superando ronda tras ronda al Exeter, al Stoke, al Bristol y al Newcastle a través de los penaltis. Además también ha empezado con buen pie en la FA Cup ya que ha doblegado al Swansea por 2-0.

Robert Snodgrass consiguió el gol del empate para llevar el partido a los penaltis ante el Newcastle | Foto: Premier League

El Manchester United no parece el rival más apetecible para ser el último escollo antes de la final en Wembley. El equipo de Jose Mourinho acumula una gran racha victoriosa después de ganar en los últimos ocho partidos. Además, no conoce la derrota desde principios de noviembre cuando cayó por 2-1 frente al Fenerbahce. Se antoja una difícil eliminatoria para los Tigers, y más teniendo en cuenta que el proyecto de Mike Phelan no ha llegado a buen puerto. Veremos si Marco Silva consigue remontar el vuelo en liga y, sobre todo, si da continuidad al buen hacer en copa del Hull consiguiendo algo que nadie ha conseguido con este club, levantar uno de los trofeos coperos a los que aspira esta temporada.