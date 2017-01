Previa Southampton – Liverpool: el último paso hacia la final

Google Plus

Firmino no pudo anotar en su último duelo y el partido no pasó del cero a cero. Foto:Liverpool.

Llego la hora de la verdad, ambos equipos se juegan parte de su temporada en el partido de este miércoles. El partido pasa por ser el subir un peldaño que te haga aumentar la moral y las ganas por pelear por más títulos o el peldaño que te haga bajar y mantenerte donde estas, pero después de llegar a una semifinal, todo lo que no sea clasificarse para una final, puede catalogarse como fracaso.

El equipo dirigido por Claude Puel, no llega a la final de la EFL Cup desde 1979, en aquella ocasión se proclamó subcampeón, por ello ahora es una bonita ocasión para volver a intentarlo y más jugando el partido en su estadio. Luego está el Liverpool, los Reds, ganaron su última EFL cup en el 2012, luego consiguieron llegar a la final en 2015 pero no lograron levantar el título. Dado a que esta parece ser una de las mejores generaciones del Liverpool de lo que es conocido como el fútbol moderno deberían meterse sin problemas ya que superan al rival en todos los aspectos a lo que sería su doceava final de EFL Cup.

Foto: Liverpool

Salvar una temporada

El Southampton pasa por un gran nivel estos últimos años a la hora de sacar jugadores de las famosas academias del futbol inglés, por allí han pasado jugadores de la talla mundial como es el caso de Gareth Bale u otros no con tanto tirón pero estrellas del futbol actual como Theo Walcott. Dicho éxito no se ve reflejado en las vitrinas del club, si en los bolsillos, por ello la actual plantilla y club debería terminar de dar el paso adelante y llegar a formar un club peleón junto con los jugadores que posee ahora más la suma de los canteranos que ya son titularisimo como es el caso de James Ward-Prowse. Y un buen comienzo sería ganando mañana al Liverpool y metiéndose en la final de la EFL Cup. Sino su temporada se tachara de desastrosa ya que en la competición doméstica, Premier League, no pasan sus mejores momentos.

Primer broche del año

Jürgen Kloop llegó al Liverpool, para convertirlo en un equipo ganador. Pues bien mañana es el gran día. Tras el fracaso en la Europa League y el quiero y no puedo de los últimos años con la Premier League, mañana les llega la oportunidad de empezar a creérselo otra vez y por ello deberán pelear para intentar meterse en una final. Sería un gran comienzo de año y un gran chute de energía para seguir peleando por la Premier League.

Su último cara a cara

Foto: Liverpool

La última vez que se cruzaron en este mismo estadio fue el pasado 19 de noviembre del 2016. En aquella ocasión no pasaron del resultado gafas, 0-0, mostrando un futbol muy pobre y a lo que no nos tienen acostumbrados. Pero las cosas cambian al hablar de la EFL Cup, en su último duelo, el Southampton recibió un baño, cocina y comedor del Liverpool, perdió por 1-6, y su único tanto lo anoto Sadio Mané que ahora milita en las filas Reds.

Las estadísticas son claras.

El equipo local, el Southampton, no conoce la victoria desde el pasado 18 de diciembre, lleva cinco partidos sin ganar. En la clasificación general de la Premier League están situados en la décima posición con: 24 puntos, seis victorias, seis empates y ocho derrotas, y con un gol average negativo de seis.

Los visitantes, el Liverpool, todo lo contrario, llegan segundos, con una racha de seis partidos sin conocer la derrota, a ello hay que sumar que son segundos en la Premier League con: 44 puntos, 13 victorias, cinco empates y solo dos derrotas, poseen un gol average positivo de 25.

Los entendidos del futbol siempre hablan de que cuando las estadísticas son tan claras poco se puede esperar. La realidad es que en este deporte todo puede pasar.

Los técnicos han hablado

Claude Puel en sala de prensa. Foto:Southampton.

El técnico local, Claude Puel, ha asegurado en rueda de prensa que no tienen nada que perder en el partido de mañana. Eso sí, es consciente del rival que tienen enfrente y que será un partido duro dada las características del juego del Liverpool. Y que desea con muchas ganar el poder medirse en una final a un técnico como Jürgen Kloop.

Se ocultaba Kloop de la lluvia. Foto:Liverpool.

Por otro lado, Jürgen Kloop, asegura sentir a sus jugadores dispuestos a ganar el partido y a ello también suma que no hay nuevas lesiones y que están recuperando jugadores. Por ello cree que mañana sus chicos harán un gran papel e irán a por la victoria.

Jugadores disponibles y posibles onces iniciales

El Southampton llega con la vuelta a los entrenamientos de Jake Hesketh y Cedric Soares. Y con los descartes asegurados de Alex McCarthy, Florin Gardos, Jérémy Pied, Matthew Robert Targett, Charlie Austin y Sofiane Boufal.

Los Reds, llegan con la reincorporación de Joel Matip y James Milner, pero dada a la falta de entrenamiento con el equipo esta difícil que salgan de inicio. Philippe Coutinho ha vuelto a entrenar con el grupo pero es baja casi asegurada para el partido junto Marko Grujic. Tampoco estran seguro dada a que sus lesiones son de mayor duración, Danny Ings y Cameron Brannagan.