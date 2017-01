Peter Crouch será del Stoke City hasta 2018

Google Plus

Foto: Stoke City

Si hace algunos días Peter Crouch ya afirmaba su deseo de permanecer en el Stoke City, el club ha hecho oficial el nuevo contrato del delantero inglés hasta verano del 2018.

Su contrato iba a expirar en los meses finales de esta temporada, y en un principio, el jugador había mostrado su interés en salir del club debido a que se sentía frustrado por los pocos minutos que estaba disputando en su equipo actual. Sin embargo, los últimos partidos junto a los Potters han ido bien, y Crouch se replanteó su futuro queriendo quedarse en el club.

"Obviamente no quería ir a ninguna parte, solo quería jugar. Yo estaba un poco frustrado por no jugar tantos partidos como me gustaría.", afirmó Crouch.

El veterano delantero, que cumplirá 36 años al final del mes, dice que cree que puede seguir siendo una figura prominente en el primer equipo del equipo de Stoke City.

"Estoy muy contento de estar en el club, llevo aquí algunos años y me encanta", dijo. "Vengo todos los días con una sonrisa en el rostro. Sé que puedo jugar e influir en los partidos en este nivel durante varios años, espero poder continuar haciendo eso".

Crouch anotó un hat-trick en su primera aparición de la campaña en Stevenage en la EFL Cup en agosto, y luchó por aparecer regularmente en los partidos. Después de ser llamado para formar parte del once de Mark Hughes ante el Liverpool, ha jugado cada minuto desde entonces y espera haber hecho lo suficiente para permanecer en el equipo en el futuro.

"El entrenador me ha dicho desde el principio que tendría un papel importante, que ha sido el caso recientemente y espero que sea hacia el final de la temporada", agregó. "Trabajo duro todos los días y cuando llegó la oportunidad supe que tenía que aprovecharla. El hecho de que el contrato ya está firmado, es un gran alivio para mí y ahora sólo tengo que concentrarme en la liga".

El delantero ha anotado dos veces en sus dos últimos partidos, llevando su marca de goles en la Premier League a 98, algo a lo que Mark Hughes da mucho valor.