El United sentencia la semifinal en la ida

INCIDENCIAS: Encuentro de ida de la semifinal de la EFL Cup disputado en Old Trafford (Manchester) entre Manchester United y Hull City ante 65798 espectadores.

Suma y sigue. Ya son ocho victorias consecutivas del Manchester United en todas las competiciones y alcanza los 14 partidos sin conocer la derrota.

Los de José Mourinho son en estos momentos uno de los conjuntos más fiables de todo Europa y lo demostraron con solvencia al derrotar por 2-0 a un Hull City que no pudo hacer más que defenderse. La falta de gol de los locales ante la baja de Ibrahimovic pareció alarmante por momentos, pero Mata y Fellaini en la segunda mitad sentenciaron una eliminatoria en la que ninguno quería un resultado parejo.

Sin Ibra, sin puntería

José Mourinho dio descanso a muchos de los titulares el pasado fin de semana en el encuentro de FA Cup ante el Reading, demostrando que quería tomarse en serio estas semifinales de Copa de la Liga. El once inicial así lo mostraba, aunque la sorpresa saltó ante la baja de última hora por una enfermedad no revelada, y Marcus Rashford y Wayne Rooney tenían una oportunidad de oro para reivindicarse ante la ausencia del máximo goleador del equipo.

Mata celebrando su tanto. Foto: Manchester United

Los primeros minutos mostraron lo que sería la tónica general del partido, con los Red Devils viviendo en campo contrario, y aunque las ocasiones se sucedían, nadie conseguía batir a Jakupovic. Enfrente tenían a un conjunto muy debilitado por las lesiones hasta el punto de no conseguir completar la convocatoria con jugadores profesionales. Para colmo en el minuto 19 Markus Henriksen se lesionaba y tenía que ser sustituido por un Abel Hernández aún falto de ritmo tras su propia baja.

Mkhitaryan tuvo en el minuto 18 la mejor oportunidad de la primera parte En el minuto dos avisó Juan Mata con un potente zurdazo desde la frontal del área que sacó con clase el arquero suizo. Ya en el 18', Mkhitaryan falló una ocasión de esas que no se entiende que un futbolista profesional pueda marrar, cuando tras una dejada atrás del español remató completamente solo desviado de por el lado derecho de la meta visitante.

El que perdona lo paga, dice el refrán, y a punto estuvo de hacerlo el United gracias a un remate de cabeza de Diomandé a la salida de una falta lateral que terminó repeliendo el poste derecho, y aunque la jugada estaba invalidada por un inexistente fuera de juego, puso en alerta a los de Mourinho.

Un campo inclinado

Al más puro estilo Oliver y Benji, el terreno de juego de Old Trafford parecía inclinado hacia la meta de Jakupovic que no veía más que futbolistas vestidos de rojo corriendo desbocados a por el gol.

Cinco minutos tras la reanudación Rooney estuvo a punto de superar el récord de Sir Bobby Charlton con un seco derechazo desde dentro del área tras un gran pase de Paul Pogba, pero el día parecía que sería uno de aquellos donde todo sale mal. Sin embargo, sobre el césped se encontraba alguien distinto, The Special Juan, como se le conoce en Inglaterra, que acudió al rescate en el minuto 55 para aprovechar en el segundo palo una dejada con la cabeza del media punta armenio. Antonio Valencia por la derecha consiguió encontrar espacio y tiempo para centrar y el burgalés no falló.

Mata ya suma ocho tantos en todas las competiciones este año La cara de Marco Silva en la banda lo decía todo, pues habían aguantado una hora de partido para conceder un tanto sencillo de defender. Sin embargo, el resultado de 1-0 no satisfacía a nadie, pues no dejando la eliminatoria resuelta ambos tendrían que salir a por todas en el partido de vuelta, algo no demasiado recomendable para un Hull en última posición en la tabla y con siete partidos para jugar en el próximo mes con una plantilla de apenas 15 futbolistas.

Mata celebra su tanto con sus compañeros. Foto: Manchester United

Paul Pogba lo intentó de falta en el minuto 72 y tras superar la barrera, el poste repelió el potente disparo mientras Jakupovic quedaba como espectador de lujo plantado sobre la línea de cal.

Mourinho introdujo a Marouane Fellaini por Juan Mata, un cambio que supuso una declaración de intenciones para muchos, aunque sirvió para sentenciar el partido y la eliminatoria. Cuando el encuentro estaba a punto de morir, Darmian colocó a pie cambiado un centro en el segundo palo para que el belga se elevase por encima de dos defensores y batir por arriba al internacional suizo del Hull City.

Este resultado hace que el United pueda afrontar con tranquilidad los partidos ante Liverpool y Stoke City de las próximas semanas, sabiendo que el duelo del jueves 26 en el KC Stadium será un mero trámite salvo milagro. Además, días después recibe en FA Cup al Wigan Athletic de Championship para seguir cogiendo aire antes de afrontar el complicado tramo de febrero donde regresa la UEFA Europa League.