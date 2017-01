Smalling: "El inicio de temporada fue frustrante"

Google Plus

Smalling en un partido con el Manchester United | Fotografía: Manchester United

El momento de forma por el que pasa el Manchester United es realmente bueno. Los de José Mourinho han logrado encauzar una temporada que estaba destinada al olvido. Vivos en todas las competiciones, los Red Devils lograron su última victoria ante el Hull City en la Copa de la Liga. El que era el partido de ida de las semifinales se convirtió en una vía directa hacia esa final que se disputará en Wembley ante el vencedor de la otra eliminatoria disputada entre Southampton y Liverpool. Desde luego, poco o nada tiene que ver la competitividad de un choque frente al otro, pues los Tigers, inmersos en problemas que trascienden lo futbolístico, están más centrados en mantenerse en la élite que en apear de un campeonato copero al que puede ser el máximo favorito.

No obstante, no pueden relajarse los de Old Trafford, pues en nada se va a parecer su partido del próximo fin de semana al que disputaron el martes ante su afición. Si sus opciones al título liguero varían en función de quién sea la persona cuestionada, la coincidencia puede empezar a adivinarse de producirse una victoria o una derrota en su compromiso ante el Liverpool. El próximo domingo, 15 de enero, los de Jürgen Klopp visitan Mánchester en el que será uno de los grandes partidos de la jornada de Premier League. Con confianza dice estar Chris Smalling, uno de los integrantes del vestuario que más tiempo lleva en el Manchester United. El central, que volvió tras una lesión en el pie a mediados del pasado mes, se está convirtiendo en toda una referencia sobre el terreno de juego.

"Éramos conscientes de que si manteníamos la racha tendríamos más confianza"

Como una de las voces autorizadas que es, habló para Manchester United TV tras el partido ante el Hull City con el deseo de valorar el momento por el que pasa su equipo: “Antes de enfrentarnos al Reading el sábado, sabíamos que teníamos tres partidos de tres competiciones diferentes. Éramos conscientes de que si manteníamos la racha de victorias tendríamos más confianza de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada”. El deseo se ha cumplido y ahora están centrados en “recuperar y trabajar las tácticas para frenar sus amenazas”.

A nivel personal, dice sentirse “muy bien” en estos momentos, aunque acepta que “el inicio de temporada fue frustrante”. “Me siento en forma y ahora tenemos muchos partidos, por lo que es un buen momento para volver. Espero seguir jugando”. Su importancia es reconocida también por un técnico luso que tenía serios problemas en una de las líneas a la que siempre le ha prestado más atención. Si por algo se han caracterizado los equipos de Mourinho es por su contundencia defensiva, algo que ha tardado en encontrar en un Manchester United al que se le adivinaba una fragilidad que podría haber sido cubierta con un fichaje de garantías en este mercado invernal.