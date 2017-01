Zaha: “Hice la elección correcta y no me arrepiento”

Zaha celebra un gol con el Crystal Palace | Fotografía: Crystal Palace

Importante, dura y decisiva elección la de Zaha. El jugador del Crystal Palace tuvo que decidirse ante el inminente comienzo de la Copa de África por jugar con Costa de Marfil, su país de nacimiento, o Inglaterra, el de acogida y en el que reside desde los cuatro años. Aunque sí participó con los Three Lions en las categorías inferiores, el africano se ha decantado por vestir los colores de su país abandonando la disciplina del conjunto de Selhurst Park durante el tiempo que esté su combinado en la competición de selecciones que comienza el próximo sábado. Encuadrados en el grupo C, Costa de Marfil tendrá que medirse a Togo, Marruecos y RD Congo para luchar por un hueco en las rondas eliminatorias.

"Ahora me he decidido y quiero jugar con Costa de Marfil"

Participando ya en los amistosos disputados contra Suecia y Uganda, el costamarfileño deja unas interesantes palabras sobre su decisión. En primer lugar, explica el porqué de disputar partidos con las categorías inferiores de Inglaterra: “Me fui a Inglaterra y no volví a Costa de Marfil, así que obtuve toda mi educación en el país de adopción, por lo que era lo más normal jugar allí con los juveniles”. Esta era, precisamente, una de las cuestiones que tenía en mente el fantástico delantero del Crystal Palace a la hora de tomar la decisión. “Durante los últimos cuatro años he tenido mucho tiempo para analizar mi situación y tener en cuenta las solicitudes de la Federación de Fútbol de Costa de Marfil. Ahora me he decidido y quiero jugar con Costa de Marfil”.

Lo que es un orgullo para su país, no ha dejado tan buenas sensaciones en un Gareth Southgate que ha hablado personalmente con uno de los futbolistas con mayor recorrido en el mundo del fútbol actualmente. Nombra como claves a la hora de tomar esta decisión el hecho de que “Costa de Marfil tiene jugadores de calidad y siempre ha sido una reserva de talento”. Convencido, dice haber tomado la decisión correcta y no arrepentirse sean cuales sean las circunstancias: “Hice la elección correcta y no me arrepiento”.

De cara a esa Copa de África, Costa de Marfil parte como una de las favoritas al ser la vigente campeona tras derrotar a Ghana en los penaltis en la final de la edición de 2015. Ahora, los costamarfileños querrán mantener el título en sus vitrinas y para ello se encomiendan a un futbolista que tiene claro que debe dar lo mejor de sí para conseguir el tercer trofeo para su país: “Quiero ser capaz de dar lo mejor de mí mismo para el equipo y contribuir con mis compañeros a ganar más títulos. Esa es mi ambición a corto plazo. Luego tenemos que clasificarnos para el Mundial de Rusia 2018”. Si lo consiguen o no se irá viendo a lo largo de un campeonato que se disputa en Gabón.