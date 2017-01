Claude Makélélé firma por el Swansea City como ayudante de Clement

Makélélé en su presentación con el Swansea. Foto: Swnasea City

Paul Clement se está rodeando de leyendas en su aterrizaje a la Premier League para conseguir sacar al Swansea City del pozo del descenso. Primero fue Alan Curtis como jefe de ojeadores y ahora el elegido ha sido Claude Makélélé para asistirle en la dirección del equipo.

El francés firma con los Swans hasta final de temporada y se reúne con el que considera su mentor tras haber trabajado con él en su etapa como futbolista del Chelsea y posteriormente como entrenador en el Paris Saint-Germain.

"Todo lo que sé como entrenador lo he aprendido de él" "Estoy muy contento de poder empezar a trabajar con el Swansea City. Paul es mi mentor, me ha enseñado todo lo que se en mis años con él y cuando me dijeron que volvía a la Premier League no dudé en llamarle para ofrecer mi ayuda. Paul me ha dado la oportunidad de entrenar aquí y le estaré eternamente agradecido porque he echado mucho de menos esto. Le conozco muy bien y él a mí y creo que tengo mucho que ofrecer así que con un poco de suerte puedo ayudarle a él y al equipo", dijo en una entrevista ante la página web oficial del club.

Makélélé con Clement y Ancelotti durante su etapa en el PSG. Foto: Getty Images

"El objetivo es claro, mantener al Swansea en la Premier League y haré lo posible para mejorar las actuaciones de los futbolistas. Mi puesto será de asistente general, cualquier cosa que pueda hacer para ayudarles a mejorar con mi experiencia lo haré. Aquí hay mucha calidad y de mi etapa como futbolista puedo asegurar que estas cosas pasan por falta de confianza. Puedo ayudar a mejorar su confianza porque este es un equipo que lo ha hecho muy bien en los últimos años en la Premier League y queremos seguir aquí", expresó con ilusión el francés.

"La Premier League me ha dado mucho" El ex futbolista regresa a Inglaterra donde en sus cinco años en el Chelsea consiguió dos Premier Leagues, dos Copas de la Liga y una FA Cup: "Inglaterra y la Premier League me han dado mucho. Estuve sorprendido desde el comienzo con el estilo de fútbol, la afición, el espíritu y el ambiente en los estadios, amé cada segundo que pasé aquí". "Ahora quiero transmitir esta experiencia a los jugadores del Swansea, tengo muchas ganas ya de poder empezar, especialmente en un partido tan importante como el de este sábado (ante el Arsenal), pero en la Premier League cualquier puede ganar a cualquiera. Aquí, todo es posible", finalizó diciendo el nuevo cisne.