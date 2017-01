Craig Gardner vuelve a casa

Gardner celebrando un tanto con los Blues en su primera etapa. Foto:Birmingham City

Craig Gardner abandona el West Bromwich Albion a sus 30 años para dar un paso atrás en busca de la regularidad que no ha conseguido este curso con los Baggies.

El centrocampista regresa a la que fue su casa durante dos años, en los que además consiguió hacer historia al conquistar la Copa de la Liga ante el Arsenal. A pesar de haber salido de la cantera del eterno rival, el Aston Villa, Gardner siempre ha tenido un lugar importante en el corazón de los aficionados Blues que ven con buenos ojos su regreso para liderar el nuevo equipo de Gianfranco Zola.

Gardner formó parte del equipo que conquistó la Copa de la Liga ante el Arsenal en 2011 El internacional inglés sub-21 abandona The Hawthorns con 85 partidos a sus espaldas desde que llegara procedente del Sunderland tras realizar dos grandes primeras campañas pero perder la titularidad este año con Tony Pulis.

Llega cedido a Birmingham hasta final de temporada con la obligación de hacer efectiva la opción de compra por parte de los Blues, algo que el técnico galés no quería: "Craig ha hecho el trabajo que se le pedía aquí y no tenía prisa alguna por dejarle ir, pero está desesperado por ser titular y aquí no podría garantizárselo. Esta es una gran oportunidad para él y le deseamos lo mejor", dijo Pulis.

Gardner celebrando la Copa de la Liga con los Blues. Foto: Birmingham

Por su parte el futbolista expresó en una entrevista a la web oficial del club su felicidad por regresar al Birmingham City: "Es una sensación difícil de explicar porque cuando me marché hace seis años siempre lo hice pensando que algún día volvería. Volví a las Midlands con el West Brom pero ahora por fin estoy en casa y con suerte el club puede conseguir lo que desea para recuperar el nivel en que se merece estar, y yo haré lo que pueda para ayudar a devolverlo a la Premier League".

"Solo quería salir del WBA para venir al Birmingham" "Tony Pulis sabía que solo quería dejar el West Brom para firmar por el Birmingham, de otra manera no quería abandonar el club. Había ofertas de equipos de la Premier League, pero aunque podría haber seguido allí 18 meses más, esto es lo que realmente quería. Es lo mejor para mí y estoy encantado de haber regresar porque por primera vez en mi vida siento que le debo algo al club", apuntó. "Todos saben que no somos un equipo de media tabla de Championship, tenemos la pasión y seguidores necesarios para ser un grande de la Premier League, donde deberíamos estar. Tenemos que traer a St. Andrew's esa mentalidad de vuelta", afirmó con deseo.

"Tras el descenso hablé con el presidente y el entrenador y la idea era construir el club a mí alrededor conmigo como capitán y yo estaba muy contento con ello, aunque a los dos días me dijeron que me habían vendido porque necesitaban el dinero. Tan solo tenía 23 años y yo tenía que cuidar de mi familia y el club necesitaba el dinero del traspaso, aunque muchas cosas se hicieron mal hubo otros como Scott Dann, Ben Foster y Cameron Jerome siguieron y casi descienden otra vez, pero todo eso es pasado y ahora solo quiero conseguir entrar en los play-offs y tratar de ascender, que es lo que el míster quiere de nosotros", recordó sobre su polémica marcha.

Ya se venden camisetas de Gardner. Foto: Birmingham City

Por último, quiso hablar sobre la llegada de los nuevos dueños a Birmingham y el polémico cambio de entrenador que terminó con el despido del popular Gary Rowett: "No he podido ver demasiado del equipo porque estaba jugando con el WBA, pero he hablado con todos y su estilo de juego me viene muy bien. Zola ha traído optimismo para luchar por el ascenso a la Premier League donde tenemos que estar y la nueva directiva está intentándolo también. El entrenador se ha ganado el respeto de todos gracias a su carrera como futbolista y tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él para aprender de su experiencia".

Además, lanzó un mensaje a sus aficionados que ya están saboreando el regreso de un símbolo: "Quiero luchar por los play-offs y terminar por encima del Aston Villa. Como seguidor que soy, es lo que todos queremos".