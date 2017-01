José Mourinho: ''No termina la semifinal, no estamos en Wembley''

Google Plus

José Mourinho está feliz por haber encarrilado la eliminatoria | Foto: Manchester United

El entrenador portugués terminó satisfecho con el resultado tras el 2-0 en Old Trafford ante el Hull City. Sin embargo, asegura tener margen de mejora y eso espera hacer, ahora que el equipo está en una dinámica espectacular. Esta es la valoración del técnico del Manchester United:

Respecto al partido



"Yo esperaba un partido difícil, no esperaba ganar por cuatro o cinco. El 1-0 para mí siempre sería un buen resultado, pero 2-0 es mejor. Pero aún no termina la semifinal, no estamos en Wembley''. Declara el portugués.

Además, recalca que su equipo debía mejorar la imagen dada en la primera parte, "por supuesto que estaban muy bien organizados defensivamente (en la primera mitad) como yo esperaba y no fue fácil para nosotros. Pero creo que estábamos un poco descuidados, complicamos las cosas con siempre un toque más''.

Fellaini marcó y lo celebró con Mourinho

El mediocampista belga no está siendo indiscutible con el luso, por ello, intenta aprovechar los minutos que tiene. Ante el Hull City hizo un gran partido y sumo un tanto que fue festejado con un abrazo con el propio Mourinho. "Creo que quería demostrar que sabe lo mucho que lo apoyé en un par de momentos difíciles para él. Probablemente fue porque le dije que iba a anotar el segundo gol, no lo sé. Para él marcar delante de los aficionados fue muy agradable''.

Pensando en el Liverpool

El próximo fin de semana los red devils se verán las caras con el Liverpool de Klopp, un partido atractivo e importante para ambos clubes. "Ahora este partido ha terminado, pienso en el domingo, y el domingo, tengo que hacerlo mejor, los jugadores tienen que hacerlo mejor y el estadio tiene que hacerlo mejor también. A todo el mundo le gustan los grandes partidos, jugadores, managers, fans ... todo el mundo ama los grandes partidos así que vamos a ir a por uno el domingo''.

¿Décimo partido consecutivo ganando?

La racha del Manchester United con Mourinho puede hacer mayor y con el partido del domingo puede sumarse la décima victoria consecutiva. "Nueve victorias son obviamente muy importantes, seis en la Premier League, intentemos las 10, siete en la Premier League, pero creo que todos tenemos que mejorar si queremos eso".