La 'revelación' de la League Two, Danny Hylton, renueva con el Luton hasta 2019

El entrenador del Luton, Nathan Jones, junto a Hylton tras firmar su nuevo contrato | Foto: Luton Town

El Luton Town se asegura gol hasta 2019. El máximo goleador de los hatters esta temporada, Danny Hylton, ha renovado su contrato con el equipo entrenado por Nathan Jones hasta junio de 2019.

El delantero de 27 años se ha aclimatado perfectamente a su nuevo club, desde que llegara gratis procedente del Oxford United el pasado verano. Hylton acumula un total de 14 goles en los 26 partidos que lleva disputados con el Luton Town.

Los dirigentes de los hatters saben que no será fácil encontrar un delantero como Hylton -y más a coste cero- en el mercado, por lo que, no han dudado en extender un año más su contrato, que terminaba en 2018 y cubrirse las espaldas.

Un delantero de garantías

No le ha podido salir mejor el fichaje de Danny Hylton al Luton. Los números así lo demuestran, y es que, el delantero llegó libre del Oxford United el pasado verano, donde había anotado un total de 30 goles en los 101 partidos disputados con su ex equipo.

Danny Hylton celebra un gol junto a Marriot | Foto: Luton Town

Ahora en el Luton, está demostrando que los hatters no se equivocaron con su fichaje y de momento, está cumpliendo con creces las expectativas puestas sobre él.

Hylton tiene claro cual es el objetivo de la temporada

Danny Hylton: "Creo que vamos a ascender" El protagonista de esta historia, Danny Hylton, quiso dar sus impresiones tras estampar su firma en el nuevo contrato. El delantero de los hatters se mostró "más que feliz de firmar mi nuevo contrato. Creo que vamos a ascender y quiero formar parte de eso ", aseguró Hylton en declaraciones a la web oficial del club.

Desde hace unas semanas "el técnico quería que renovara, y la verdad que no me ha costado nada decidirme. Desde el primer momento que me comentaron que querían renovarme, yo quería hacerlo", afirmó Hylton.

Hylton: "Espero seguir haciendo buenas actuaciones y contribuir al objetivo, el ascenso" Hylton tiene claro cual es su objetivo esta temporada: "Lo principal cuando juegas al fútbol es sentirte querido donde estás y disfrutar. Estoy asentado aquí, así que espero que pueda seguir haciendo buenas actuaciones y contribuir a nuestro objetivo final, que es el ascenso", algo que ya consiguió la pasada temporada en su etapa en el Oxford United.

Danny Hylton durante un partido de copa ante el Aston Villa | Foto: Lunton Town

La competencia en el equipo por hacerse con un hueco en la delantera, es fuerte. Vassell, Marriot o Mackail Smith vienen apretando con fuerza. Los tres marcaron en la victoria ante el Chesterfield en la Checkatrade Trophy, por lo que, Hylton aseguró entre risas que "estaba viendo el partido en casa y estaba nervioso, ¡pensé que ya no tendría sitio en el equipo!", aseguró entre bromas el delantero.

Hylton: "Hay grandes jugadores aquí y mucha competencia, eso es bueno" "Hay grandes futbolistas aquí y hay una gran competencia. Eso sólo puede ser bueno", y es que "si no marco, no me preocupo, siempre y cuando esté jugando bien y aportando algo al equipo... Si otras personas están marcando los goles, eso es lo que importa. Si estamos ganando partidos, entonces todo es bueno", concluyó Hylton.

Encantados con su renovación

El técnico del Luton Town, Nathan Jones, se mostró "encantado" con la renovación de Danny Hylton, una renovación que para él es como "un nuevo fichaje porque lo asegura con nosotros a largo plazo", afirmó.

Jones: "Hylton es el mejor de la liga, no lo cambiaría por nadie" Para Jones "no hay otro como Hylton", y es que, para el técnico del Luton "es el mejor de la liga, no lo cambiaría por ningún otro jugador, por lo que me da, lo que hace por el equipo y la confianza que me da... es un chico excepcional. Estoy encantado de haber conseguido que lo tengamos aquí por más tiempo", aseguró un entusiasmado Nathan Jones.

El técnico del Luton, Nathan Jones junt oa Danny Hykton | Foto: Luton Town