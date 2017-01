Bilic confirma que Payet no quiere volver a jugar con el West Ham

Bilic y Payet celebrando un tanto el curso pasado. Foto: Reuters

El año pasado la temporada del West Ham permitió soñar a jugadores y aficionados con un futuro mejor, pero la realidad es que la 2016/17 ha comenzado como un durísimo golpe para todos en el este de Londres.

Con el equipo hundido en la tabla y fuera de la UEFA Europa League en las eliminatorias previas, muchos en Inglaterra comenzaron a especular con la posible marcha de su estrella, Dimitri Payet. El francés ha dicho por activa y por pasiva, de su propia boca y de la de sus representantes que estaba centrado en sacar al West Ham de esta complicada situación y no pensaba salir.

"No queremos vender a nuestros mejores jugadores, y su caso no es distinto" Todo ha cambiado unos días después con la apertura del mercado de fichajes pues en la mañana del jueves, Slaven Bilic confirmó los peores temores de los aficionados Hammers. "Dimitri Payet no quiere jugar más para el West Ham. Dijimos que no queríamos vender a nuestros mejores jugadores y no lo vamos a hacer con él. He hablado con el presidente y no es un problema de dinero, le dimos un contrato largo y esperamos que lo cumpla", dijo el croata en rueda de prensa.

Payet y Bilic durante la pasada temporada. Foto: Getty Images

"Se ha negado a jugar con nosotros. Tengo que dirigir un equipo y él es parte del equipo. No entiendo que ha pasado, ha cambiado su actitud que hasta ahora era perfecta, alguien habrá hablado con él para negociar, y hasta que no cambie y muestre compromiso con el club, está fuera del equipo", dijo con dureza Bilic.

"Estoy decepcionado y muy enfadado. Le hemos dado todo" "Hablamos hace un par de días pero esto comenzó el día que abrió el mercado de fichajes. Estoy muy enfadado, muy decepcionado, siento que me ha dejado tirado porque le hemos dado todo. Entiendo que hoy en día otros equipos tocan así a jugadores, pero este equipo le ha dado todo", finalizó diciendo el preparador del West Ham.

El club ya está buscando un sustitudo y además de haber entrado de lleno en la puja por Scott Hogan (delantero centro del Brentford), están intentando firmar a Robert Snodgrass, alma del Hull City. El escocés es un futbolista ilusionante, pero no tiene la magia de Dimitri Payet, cuya posible salida dejará un hueco en el corazón del aficionado Hammer. De momento quedan casi veinte días de culebrón en Londres.