Morgan Schneiderlin: "Quería llegar a un grande del fútbol inglés"

Morgan Schneiderlin firmando el contrato. Foto:Everton.

Morgan Schneiderlin declaró que tiene la intención de: "dejar huella en el club y devolverlo al lugar que merece" después de completar su fichaje de Old Trafford a Goodison Park.

El internacional francés ha firmado un contrato de una duración de cuatro años y por ello vestirá el escudo del Everton hasta 2021. Llega al club por una cuota fija de 20 millones de libras y cuatro más en variables por tanto su valor podría ascender a los 24 millones de libras.

A sus 27 años Schneiderlin comentaba que quería fichar por un buen club: "Quería llegar a un equipo con gran ambición y grandes expectativas, así poder llegar aquí todos los días y decir que trabajo por querer lograr algo, y esto es lo que te hace crecer día a día". Insistió en que se siente bien y con ganas de volver a jugar a fútbol.

"Everton es un gran equipo en la historia del fútbol inglés. Amo la atmósfera del estadio. Siempre he querido jugar aquí. No puedo esperar en poder empezar por representar a este club sobre el césped".

También se pronunció sobre el estilo del equipo, sus compañeros y sobre el manager.

Posando junto al capitán Leighton Baines. Foto: Everton.

"Conozco al entrenador y por ello sé qué va a sacar lo mejor de mí. Conozco el estilo de juego y me encanta. Tengo muchas ganar de empezar a jugar y a prender de él".

"Cuando supe que el Everton me quería fichar, no dude en empezar las negociaciones. Hable con algunos jugadores y enseguida me hicieron entender la atmósfera futbolística que se vive aquí. Además mis compañeros son geniales y estoy deseando empezar a jugar con ellos".

Finalizó su comparecencia añadiendo que: "Quiero dejar huella en el club. Quiero aprender de ellos y enseñarles yo también. Amo el fútbol y aquí sé que voy a disfrutar mucho de ello. Ojalá me convierta en una leyenda del club".

Después entró en ha hablar en La comparecencia Ronald Koeman. El técnico se mostraba muy contento con su llegada ya que era un jugador que esperaba desde el mercado de verano.

"Estoy muy contento. Conozco al jugar y sé de la calidad que posee. Además es una persona excepcional y sé que quería venir aquí. Al fin lo tengo en mi equipo".

"Tengo muy buenos jugadores pero la afición siempre quiere más y con él van a tener eso que pedían".

Analizó también las cualidades que posee como centrocampista: "Es un jugador muy fuerte. Estuve trabajando con él un año y es un jugador muy polivalente ya que puede jugar en diferentes zonas el mediocampo".

Finalizó su comparecencia comentando que: "Lo normal es que a sus 27 años se convierta en una pieza clave de la selección francesa y también del Everton". Después los dos se fundieron en un gran abrazo y abandonaron la sala de prensa.