Wenger sobre su futuro: “No tengo que añadir nada”

Wenger en la rueda de prensa previa al partido ante el Swansea | Fotografía: Swansea

Vuelve la Premier League tras este parón por la disputa de la FA Cup y todo parece seguir tal y como estaba, al menos en el Arsenal. En el equipo de Londres poco o nada han cambiado las cosas. Los lesionados siguen siendo los mismos, el interés en algunos jugadores sigue saltando como noticias que rellenan diarios mientras que Alexis y Özil siguen sin firmar su renovación. Sobre todo esto ha hablado Arsène Wenger en la rueda de prensa previa a un encuentro que mide a su equipo con el Swansea, uno de los conjuntos que más problemas tiene en estos momentos en Inglaterra pero que siempre le ha puesto complicadas las cosas a los Gunners, más aún en el Liberty Stadium, donde rodará el balón el próximo sábado, 14 de enero, a partir de las 16:00 horas.

“Nunca se sabe lo mucho que puede incidir este trabajo en nuestra salud”

Antes de comenzar a valorar a su equipo, el técnico francés ha querido tener unas palabras sobre Graham Taylor, quien fuera seleccionador de Inglaterra. El técnico falleció a los 72 años y pilló por sorpresa a su homólogo en el banquillo del Emirates Stadium: “Es muy triste. Me quedé sorprendido porque nunca había oído que estaba enfermo. Era un hombre muy agradable y acogedor. Tenía un gran respeto por él y la noticia me cogió por sorpresa”. Sobre el que fuera entrenador del Watford, Wolves, Aston Villa y Lincoln City, entre otros, Wenger destaca su “honestidad y educación”, además de “su pasión por el fútbol, valentía, competitividad e idea de juego”. Finalizando con este tema, advierte: “Nunca se sabe lo mucho que puede incidir este trabajo en nuestra salud”.

Dedicándose plenamente a lo que rodea a su equipo, tuvo que valorar la renovación de tres pesos pesados con los que, además, comparte nacionalidad. Olivier Giroud, Laurent Koscielny y Francis Coquelin estamparon su firma en un contrato que les mantendrá vinculados al equipo londinense. Sin desaprovechar la ocasión, Wenger quiso lanzar un guiño al resto del vestuario y animar a que tomaran la misma decisión: “Yo animaría al resto de jugadores a firmar, porque este equipo tiene un gran espíritu y creo que los jugadores quieren permanecer juntos”. En cuanto a lo que estas tres renovaciones pueden dar al equipo, el técnico destaca por encima de todo “la estabilidad”, algo que es necesario “al final de cada temporada”.

De estos tres nombres el que más llama la atención es el de Giroud, uno de los jugadores que parecía perder importancia en el Arsenal pero que ha vuelto a ganarse un puesto en el once a base de goles. Wenger ensalza el comportamiento del que es, posiblemente, el hombre más en forma de su equipo ante una situación desagradable: “Ha aceptado el reto y ha respondido de forma correcta. Pensó que tenía un reto y que debía trabajar más duro”. Esas rotaciones del inicio de la temporada, en palabras del técnico, “benefician a Giroud porque hay otros futbolistas que ya han jugado muchos partidos”, por lo que justifica sus decisiones en base a planes de futuro.

Sobre la renovación de Özil: "Con suerte encontraremos un acuerdo muy rápido"

Los que aún no han optado por la misma vía son Alexis Sánchez y Mesut Özil. El chileno aún no se ha pronunciado sobre el tema pero el alemán sí lo hizo en una entrevista al diario alemán Kicker en la que dejaba bien claro que tenía que conocer la situación de Arsène Wenger para renovar o no. Teniendo en cuenta que el técnico finaliza su contrato con el Arsenal esta misma temporada, se antojaba fundamental preguntarle sobre su futuro y las palabras del mediapunta germano: “Creo que ha sido malinterpretado. Le gustaría saber lo que ocurre en la gestión, por supuesto, pero no creo que sea algo fundamental en su decisión. Será parte de ella, pero no lo único. Hay muchos ingredientes en una negociación. Con suerte encontraremos un acuerdo muy rápido”.

De la misma forma que con el tema de Özil, respondió sobre su futuro, echando balones fuera: “No tengo nada que añadir sobre eso en este momento. Estoy concentrado completamente en el equipo para volver a lo más alto y trabajar cada partido muy duro”. Esta situación, que cada vez empieza a impacientar más a una hinchada que aún no sabe qué pasará con su técnico y con dos de sus grandes estrellas, mantiene a Arsène Wenger “muy relajado”.

Si eso es todo lo que se cuece en las oficinas del Arsenal a nivel interno, en cuanto a las transferencias que ya se pueden ejecutar en este mercado invernal, el técnico francés tampoco despeja demasiadas incógnitas. De sus palabras se puede extraer que no quiere a ningún otro delantero. Citando a cada uno de los hombres para esa posición, Wenger deja a un lado el interés sobre Álvaro Morata, jugador del Real Madrid: “Vuelve Welbeck, tenemos a Giroud, Alexis, Walcott y Lucas, que lo está haciendo muy bien. Además, volverá Chuba Akpom pronto y tenemos a Sanogo”. Más claro ha sido en cuanto al futuro de Carl Jenkinson, el lateral derecho que apunta al Crystal Palace. Respondiéndole al periodista que le formuló la pregunta que estaba bien informado, Wenger tampoco abre la puerta a otro hombre para esa posición: “Tenemos a Debuchy, aunque lesionado, y a Gabriel, que juega por ahí. Además de Bellerín, por lo que no nos faltan jugadores en ese puesto”.

Como se puede ver, muchas han sido las incógnitas que siguen entre signos de interrogación tras la comparecencia de prensa del entrenador Gunner. Por el momento, todos parecen centrados en el partido frente al Swansea que les puede dar la posibilidad de volver a ocupar puestos de UEFA Champions League, pues hay que recordar que el Arsenal está quinto con 41 unidades, una menos que Tottenham, tercero, y Manchester City, cuarto, tres menos que Liverpool, segundo, y ocho de diferencia respecto al Chelsea, líder en solitario.