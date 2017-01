El Hull City ficha a Niasse y a Evandro

Google Plus

Evandro y Niasse en su presentación con el Hull. Foto: Hull City

La historia del Hull City en su regreso a la Premier League está muy lejos de ser el cuento de hadas que en el KC Stadium se imaginaban a comienzos del verano.

Seis lesiones de larga duración tiene en estos momentos los Tigers y dos futbolistas como Mbokani y Elmohamady importantes en la Copa África de Naciones, llegando a no poder completar la convocatoria contra el Manchester United en las semi finales del pasado martes. Por ello y por la situación en la tabla del club (hundido en la última posición con 13 puntos), su nuevo técnico Marco Silva ha decidido reforzar la plantilla en este mercado de invierno con dos jugadores de corte ofensivo.

El Hull no pudo completar la convocatoria ante el United en EFL Cup El primero es Oumar Niasse, el tercer fichaje más caro en la historia del Everton y que ha vivido un auténtico calvario en Goodison Park. Desde su llegada de Rusia apenas ha contado para Roberto Martínez y el fichaje de Ronald Koeman no mejoró la situación pues decidieron no darle ni dorsal ni taquilla, entrenando con los sub-23 y sin posibilidad alguna de demostrar las cualidades que les llevaron a los Toffees a pagar 18 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Niasse en el último partido que disputó la temporada pasada. Foto: Premier League

Niasse llega cedido hasta final de temporada para tratar de demostrarle al Everton que se equivoca al no darle una oportunidad, pues como el propio delantero afirmó, ha tenido ofertas para salir, pero su deseo siempre fue demostrar que es un jugador válido para la Premier League.

Evandro ya coincidió con Marco Silva en el Estoril Junto a él aterriza el brasileño Evandro que llega traspasado procedente del Oporto y firma por dos temporadas y media. El habilidoso jugador de 30 años puede jugar por detrás del delantero o pegado a la banda aunque esta temporada apenas ha contado para Nuno Espírito Santo. Apenas ha disputado 130 minutos de fútbol oficiales aunque en su carrera con los Dragoes ha llegado a disputar 58 encuentros, anotando seis goles y dando dos asistencias.

En Portugal se le recordará por su buen hacer en el Estoril donde hizo 16 tantos y 10 asistencias en los 76 partidos con los Canarios bajo la dirección de Marco Silva, su principal valedor para completar este traspaso. Llega con once partidos de Champions League a sus espaldas y aportará velocidad y experiencia al necesitado ataque de los Tigers.