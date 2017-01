Zlatan Ibrahimovic, nombrado jugador del mes de diciembre

Ibrahimovic posando con el premio. Foto: Premier League

Zlatan Ibrahimovic sigue con pie firme su conquista de Inglaterra y este curso ya suma 18 tantos en todas las competiciones, convirtiéndose en el futbolista más importante del Manchester United.

En el mes de diciembre los Red Devils comenzaron su remontada en la tabla y consiguieron cinco victorias y un empate en el mes más cargado de partidos, y ya está a tres puntos de los puestos que darían acceso a final de temporada a disputar la UEFA Champions League.

Ibra consiguió cinco tantos y dos asistencias en el mes de diciembre Gran parte de la culpa del buen hacer del United la tiene el delantero sueco que hizo cinco tantos, más que nadie en el periodo navideño, proporcionando además dos asistencias a sus compañeros. Hizo el tanto del empate en Goodison Park ante el Everton, el tardío tanto de la victoria en Selhurst Park ante el Crystal Palace, los dos goles del encuentro ante el West Bromwich Albion y uno de los tres de su equipo en el triunfo ante el Sunderland.

Ibra celebrando el primer tanto ante el West Brom. Foto: Premier League

Al recibir el premio, Ibrahimovic quiso agradecer el esfuerzo a sus compañeros: "Me estoy adaptando poco a poco, me siento cómodo y con mucha confianza. Estoy en un gran equipo jugando con grandes compañeros y un gran cuerpo técnico. Esto es lo más alto en este mundo del fútbol y todos lo han hecho muy fácil para que me adapte". "Solo tengo que seguir trabajando duro para hacer lo que sé hacer mejor y con el trabajo duro los resultados llegan fáciles", dijo el sueco ante las cámaras.

"Ya he conquistado Inglaterra en tres meses" Ibra toma el testigo de Diego Costa, ganador del mes de noviembre y rompe la tiranía del Chelsea (anteriormente lo ganó Eden Hazard), aunque no quiere pensar en nadie más que en sí mismo. "No estoy persiguiendo a nadie (sobre el trofeo de máximo goleador), estoy buscando ganar el título de campeón de la Premier League. Los galardones individuales llegan como consecuencia de conseguir el último objetivo de ser campeón. Si el equipo lo hace bien es porque los individuos lo están haciendo bien, y yo intentaré ayudar a mi equipo con goles y creando ocasiones para mis compañeros. Si consigo hacer eso bien ellos harán lo propio para contribuir a su manera, así que no tengo objetivos individuales porque en tres meses en Inglaterra ya he conseguido conquistar este país".