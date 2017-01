Klopp, antes del clásico inglés: "Somos el Liverpool y tenemos que demostrarlo"

Jürgen Klopp en un partido del Liverpool. | Foto: www.liverpool.com

El clásico del fútbol inglés se acerca. Jürgen Klopp, tras el dubitativo comienzo de año del Liverpool, espera que recuperando a algunos jugadores lesionados, el nivel vuelva a subir. Esos hombres importantes serán Coutinho y Henderson, que parecen recuperados para tener minutos en Old Trafford: “Cuando no estuvieron disponibles, no pensé mucho sobre ello, lo hicimos muy bien hace unas semanas. Si están de vuelta, mejor. Perdimos la creatividad y la finalización de Phil. Lo mismo ocurre con Hendo en su posición. Ambos tienen calidad”.

El último partido ante el Southampton fue uno de los peores de la temporada para el Liverpool. Les costó demasiado crear ocasiones. Este detalle no ha pasado desapercibido para Klopp: “Sólo ha sido un partido donde no hicimos muchas ocasiones. Si algo no funciona, tienes que pensar sobre ello. Sabemos lo que tenemos que hacer para crear peligro, pero ante el United no tenemos que pensar mucho sobre el dominio. Nuestros pases necesitan ser más rápidos”. La derrota en EFL Cup, según el técnico, no ha debilitado al equipo en su confianza: “Debe hacernos más fuertes. Se trata de conseguir confianza en el juego”.

El entrenador del equipo de Anfield tampoco pasa por alto que su rival está en mejor estado de forma de lo que estaba cuando se enfrentaron en el primer partido de la temporada: “El United es mejor ahora. Pueden usar la increíble calidad de Mkhitaryan. Tienen más confianza, son un equipo diferente. No había dudas sobre la calidad de los jugadores que pusieron en Anfield”.

Sin embargo, Jürgen Klopp no le tiene miedo al choque. Pese a ser uno de los más importantes de la campaña para los aficionados y el devenir del equipo, el técnico no está preocupado: “Cuando me he levantado esta mañana me di cuenta de que solo quedan dos días. Está todo bien. Sé que algunos dirán ‘oh, dios mío, y ahora el United’ tras nuestro último partido, pero dadme once jugadores y seremos competitivos. Es importante, pero la temporada no acaba después de este partido”.

No quiere ilusionarse con los lesionados

Matip, Henderson y Coutinho regresaron a los entrenamientos, según anunció el técnico. Esto no da total confianza al entrenador, que no quiso anunciar en rueda de prensa si la preparación en entrenamientos fue suficiente para que puedan estar en el encuentro del domingo: “Tenemos que esperar para ver cómo reaccionan al entrenamiento del jueves, entonces tomaremos decisiones. Pero, por supuesto, están mucho más cerca de lo que estaban en el partido anterior”. Sobre la lesión de Coutinho, el alemán ha querido remarcar la importancia del brasileño en el equipo: “Cuando se lesionó, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a la nueva situación porque el tiene un papel muy específico en el juego, cómo interpreta su rol como un centrocampista ofensivo, defendiendo la mayoría del tiempo en el lado izquierdo”.

El clásico, un partido para demostrar el nivel

Klopp ya sabe lo que significa dirigir al Liverpool en un clásico. El plan del técnico para visitar Old Trafford está claro: “Son mis jugadores y sabemos mucho sobre nuestro rival, sabemos cómo reaccionan a una no muy buena actuación. Todo depende de tener confianza en el partido con movimientos acertados, una defensa acertada y una táctica para crearles problemas acertada. Eso es en lo que pensamos ahora”.

Este encuentro fuera de casa, puede ser una oportunidad, según el entrenador de lo Liverpool, de mostrar la mejor cara de los Reds: “Claro que los dos equipos están en buena racha y en buena forma. Quizá el United tenga menos problemas con lesiones, pero eso no significa nada. Podemos perder con cada equipo, pero podemos ganar también a cualquiera. Cuando estás en este momento, después de los últimos partidos piensas ‘sí, puede ser posible’, pero cuando te das cuenta del rival que es, sabes que son muy diferentes a los otros equipos. Esto ocurre en los dos clubes. Tenemos que darnos cuenta pronto de que somos el Liverpool, así que tenemos que demostrarlo”.

El técnico alemán sabe que se enfrentará a un gran entrenador. José Mourinho, para Klopp, es uno de los más competitivos a los que se ha enfrentado: “Es un entrenador de primer nivel, pero esto no es nuevo y no nos podemos sorprender por ello”. También estará atento a la atmósfera de un partido así. Jürgen espera un gran ambiente: “El año pasado fue la primera vez que tenía la experiencia de jugar allí y fue bien, un partido intenso. Estábamos listos para ello y lo estaremos otra vez. Necesitamos un poco de suerte en este tipo de partidos en acciones decisivas, pero eso es para ambos equipos”. “Los jugadores saben mucho sobre el partido. La mayoría de ellos tienen mucha experiencia y saben de la importancia del choque. Es un encuentro muy muy grande pero al final es fútbol y en cada partido tu actitud es parte del partido, la motivación es importante, pero también lo es ser fuertes, tener las ideas claras y estar realmente listo para momentos especiales”, añadió el entrenador.