Burnley - Southampton: anonimato o Europa

Tadic y Boyd en el último enfrentamiento de Burnley y Southampton. Foto: Getty Images

Los saints vuelven a la Premier League con los deberes hechos en la Copa de la Liga y con la esperanza de enderezar su trayectoria en liga, sin embargo, tendrán que enfrentarse a un duro rival como local que, además, se encuentra en una posción muy similar al Southampton en la clasificación, por lo que el partido podría ser muy disputado.

Los saints contra la lógica

Hay ciertos factores que nos harían elegir sin dudarlo al Burnley como ganador para este choque, estos no solo son las trayectorias de ambos conjuntos, sino también los compromisos fuera de la Premier League del conjunto de Claude Puel.

En la trayectoria dentro de la competición liguera encontramos dos dinámicas opuestas, puesto que el Southampton no suma un solo punto de los últimos nueve posibles, por seis que acumulan los locales. Pero los datos no se quedan ahí, sino que los clarets llevan cinco triunfos en sus últimos seis partidos disputados en su estadio, lo cual les ha proporcionado una enorme seguridad en Turf Moor.

Gray celebra un gol en una victoria en Turf Moor del Burnley | Foto: Getty Images

Fuera de la Premier League, el Southampton se mantiene con vida en dos competiciones, en las cuales tendrá que participar en breve y con mucho en juego. Para la FA Cup, cuatro días después del partido ante el Burnley tendrá que jugar su replay ante el Norwich, pero eso no es todo, sino que los saints vienen de disputar la ida de las semifinales de la Copa de la Liga ante el Liverpool, en un partido de gran desgaste. Además, la vuelta de estas semifinales tendrán que jugarla una semana después de su compromiso de FA Cup. Por su parte, el Burnley también tendrá que jugar el replay de su eliminatoria de FA Cup ante el Sunderland, pero en este caso los clarets tendrán un día menos de descanso que su futuro rival, por lo que deberán gestionar mejor su esfuerzo.

Enfrentamientos previos

Las visitas a St. Mary’s no han sido nada fáciles para el Burnley durante los últimos años, y no hay más que mirar la última, el pasado mes de octubre, cuando fueron derrotados por 3-1, en un partido que los saints resolvieron en apenas 15 minutos con goles de Charlie Austin y Nathan Redmond. Sin embargo, para la próxima jornada la cosa cambia, y será el Southampton quien visite a su rival, y en Turf Moor las cosas no han sido tan sencillas para los del sur de Inglaterra durante los últimos años.

El último viaje del Southampton hasta Burnley fue a finales de 2014, y en aquel partido los locales lograron imponerse con un solitario gol de Ashley Barnes. Para encontrar la última victoria de los saints en Turf Moor habría que irse hasta el 2007, cuando el Southampton se impuso por 2-3.

Posibles alineaciones

De cara a este enfrentamiento, el Southampton parece ser el más perjudicado por las bajas, ya que algunos jugadores de la primera plantilla están totalmente descartados y otros podrían ser duda hasta el último momento. Boufal será una de las bajas más destacadas, y aunque en principio no iba a jugar por estar con su selección preparando la Copa África, finalmente tampoco disputará este torneo debido a una lesión en su rodilla. Otro de los que también ha sido descartado por Claude Puel es José Fonte, el capitán saint parece que no entrará en los planes del francés hasta que no se aclare su futuro. Jugadores como Davis y Clasie son duda tras el partido ante el Liverpool, aunque en principio podrían llegar al choque de Premier League.

Fonte se encuentra a la espera de conocer su futuro | Foto: Getty Images

En el lado local, Sean Dyche tiene las dudas de George Boyd y Scott Arfield, ambos habituales en los onces del Burnley, con 16 y 15 titularidades respectivamente. El primero de los jugadores apunta a titular, aunque el escocés Arfield podría quedarse fuera el equipo inicial.