Slaven Bilic:"Sabemos que el partido será duro"

Slaven Bilic. Foto: premierleague

Slaven Bilic se ha mostrado entusiasmado por volver a encontrarse con Sam Allardyce, el que fuera entrenador del West Ham durante cuatro temporadas y que ahora se encuentra al mando del próximo rival del West Ham en la Premier League, el Crystal Palace.

A los 62 años de edad, Sam Allardyce ha sido nombrado recientemente técnico del Crystal Palace y se enfrentará al West Ham por primera vez en el London Olympic Stadium.

"Me gusta Sam Allardyce, me gusta su actitud. No es la primera vez que nos enfrentamos ante él, por lo que sabemos que el partido será duro" dijo Slaven Bilic.

Slaven Bilic anima a Feghouli. Foto: premierleague

"Me gusta la actitud de Sam Allardyce" El míster del West Ham reconoce la gran labor que Allardyce realizó en el club "Hammer", asegurando que fue un gran entrenador y es por eso por lo que aún sigue siendo recordado en el club.

El West Ham se encuentra en el puesto número trece (con 22 puntos) de la clasificación, encontrándose a tres puntos de la novena posición, por lo que una victoria ante el Crystal Palace supondría la posibilidad de acercarse a estas posiciones.

Slaven Bilic ha recibido buenas noticias al conocer que dos de sus jugadores , James Collins y Samuel Byram, vuelven a la plantilla tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

James Collins en el partido ante el Manchester United. Foto: premierleague

"Sabemos que el partido será duro"

James Collins sufrió en diciembre una lesión en el muslo derecho y Samuel Byram lleva fuera de la plantilla desde el comienzo de octubre con una lesión similar.

"Es una gran noticia contar de nuevo con ambos jugadores, sobretodo para reforzar la zaga defensiva. Collins ha estado apto en el entrenamiento, es cierto que le falta el ritmo de competición, pero tenerlo de vuelta es magnífico" destacó el técnico del West Ham.