Moyes: "Jugamos mucho mejor en casa"

Moyes en un partido de esta campaña / Foto: Getty Images

Moyes es consciente de que su equipo va a tener que dejarse el alma en el campo para conseguir evitar el descenso a Championship. Descenso que lleva rondando el Sunderland las ultimas campañas, salvándose siempre por poco. Para conseguir de nuevo la machada, tendrán que conseguir todos los puntos que puedan y explotar al máximo sus virtudes como equipo. Una de esas virtudes es la fortaleza mostrada por los “Black Cats” como locales. Moyes en rueda de prensa no dudo en hablar sobre este buen hacer como local. “Jugamos mucho mejor en casa”, afirmaba el escocés. Moyes siguió su comparecencia afirmando que quieren “devolverles todo el apoyo” a los aficionados, ya que según Moyes, estos animaron al equipo incluso en su pésimo arranque de temporada.

El entrenador escocés no se olvidó de sacar a relucir las virtudes de sus próximos rivales, afirmando que son “un gran equipo”. Moyes tampoco dudo en afirmar que el Stoke City es “un club muy estable”. El técnico de los “Black Cats” siguió su comparecencia hablando sobre temas más futbolísticos, analizando los grandes peligros que tiene el Stoke. Moyes destacó por encima de los demás jugadores del Stoke City a Peter Crouch. “Recientemente, Peter Crouch ha jugado y lo ha hecho muy bien. Todos sabemos de lo que es capaz de hacer”, afirmaba Moyes. El técnico continuó declarando que la delantera formada entre el propio Crouch y Walters le recuerda “al viejo Stoke City”. El escocés no se olvido de los otros grandes jugadores que tienen los “Potters” en su plantilla, como son Affellay, Arnautovic o Shaqiri. Aún así, Moyes declaró que no tenía miedo, ya que su equipo está “en una buena racha.

Solo queda que el balón empiece a rodar en el Stadium of Light para que comience este choque entre Sunderland y Stoke City, donde los locales esperan que no finalice su buena racha en casa para poder conseguí así tres valiosos puntos que podrían marcar el éxito o el fracaso de esta temporada en Sunderland.