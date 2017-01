Markus Henriksen estará de baja tres meses

Google Plus

Henriksen tras caer lesionado en Old Trafford. Foto: Hull City

Se acumulan los problemas para el Hull City, que tras la llegada de Marco Silva está intentando reconducir la situación desesperada en que se encuentran en la Premier League. El pasado martes la derrota por 2-0 ante el Manchester United en Old Trafford dejó además otra mala noticia, la enésima lesión de un futbolista, la de Markus Henriksen que horas antes había cerrado su traspaso definitivo a los Tigers.

El noruego se encontraba cedido por el club holandés AZ Alkmaar y con la apertura del mercado de fichajes el Hull decidió hacer efectiva la opción de compra por unos 5,5 millones de euros. La caída en Manchester en el minuto 19 le ha dañado de gravedad el hombro derecho y el propio club confirmó que estará de baja entre dos y tres meses.

Henriksen celebrando un tanto en Copa de la Liga. Foto: Hull City

El centrocampista ofensivo había sido titular con el club holandés a comienzo de temporada antes de poner rumbo a Inglaterra y bajo las órdenes de Mike Phelan disputó 16 partidos con los Tigers, once de ellos en la Premier League. Su creatividad y ganas de impresionar a sus 24 años le convertían en uno de los futbolistas más prometedores del club y de la liga, aunque ahora se ha cortado su progresión por unos meses.

Las marchas de Elmohamady y Mbokani a la Copa África de Naciones además que las seis lesiones de larga duración que tiene Marco Silva (siete ahora con Henriksen) hizo que tuvieran que moverse rápido en el mercado y hace unas horas anunciaron las contrataciones de los delanteros Evandro y Oumar Niasse, el primero traspasado procedente del Oporto y el segundo cedido por el Everton.

"Lamentamos anunciar que el internacional noruego pasó ayer un profundo escaneo de su lesión en el hombro con un especialista y tendrá que estar varios meses de baja. Le deseamos lo mejor a Markus en su recuperación", reveló el club en un breve comunicado en su página web.