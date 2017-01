Leiva quiere campeonar con Liverpool

Lucas Leiva disputando el balón (Fotografía: Getty Images Europe)

Lucas Leiva es un jugador muy querido por los aficionados de los “Reds”, uno de los más experimentado de los últimos diez años en Anfield. Bajo el mando de Jürgen Klopp, ha sido uno de los pilares del fantástico momento que atraviesa Liverpool en la Premier League, segundo en la clasificación tras 21 jornadas disputadas, mantiene la diferencia de cinco puntos con el líder Chelsea. El centrocampista brasileño aún no ha tomado una decisión definitiva, si abandonar el club en el presente mercado de transferencias o quedarse para concluir su carrera de la mejor manera posible.

El veterano internacional brasileño ha recibido ofertas en los últimos tres mercados de transferencias, aunque rechazó todas y sintió que no era el momento idóneo para tomar la decisión. Como resultado de su lealtad a Klopp, se le ha concedido el permiso para que pueda decidir sin presión alguna. Cuando se le consultó sobre el tema se mostró muy reflexivo: “La situación no es idónea, no quiero definir mi futuro puesto que quiero concluir mi carrera de la mejor manera. No debo sentirme presionado, aunque los lugares donde puedo retirarme son escasos. No quiero eso para mi carrera, a mi edad siento que estoy cada vez más cerca del retiro”.

Con respecto a cómo se siente Liverpool fue muy directo: “El mejor lugar para mí ahora es Liverpool, no sé dónde jugaré ahora o dentro de unos meses, tengo que tomar una decisión. Ha sido una temporada muy especial, tuve la oportunidad de ganar muchos trofeos y me quedo con gratos recuerdos”. Además dejó en claro que admira el espíritu luchador colectivo de los “Reds”: “Creo que en términos de espíritu es probablemente el mejor desde que llegué al club, tenemos un buen grupo de jugadores, hemos trabajado muy bien y siento que el final de temporada será positivo”.

Finalizó con broche de oro recordando la final de la temporada pasada ante Manchester City: “Todo el mundo está listo para jugar, especialmente para mí, espero poder seguir ayudando al equipo en todas las rondas como hasta ahora. La Copa de la Liga es una competición que todos quieren ganar, espero poder revertir el resultado adverso en la semifinal y volver a disputar otra final”.