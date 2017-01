Sam Allardyce: "Queremos reforzar la defensa"

Allardyce en su estreno como local con el Palace. Foto: Crystal Palace

Sam Allardyce vuelve este sábado a enfrentarse al West Ham, equipo al que entrenó durante cuatro temporadas y del que guardan un gran recuerdo en el este de Londres. Sin embargo, como es habitual, no espera un gran recibimiendo ahora que llega defendiendo los colores del Crystal Palace, aunque en la rueda de prensa previa al partido aseguró tener muchas ganas de ver de cerca el nuevo estadio de los Hammers.

"El pasado es algo en lo que no suelo fijarme porque lo importante es el futuro, pero no me olvido que pasé cuatro años maravillosos en el West Ham y es uno de los motivos por los que estoy en el Crystal Palace, porque me han traído de vuelta a Londres donde disfruté mucho porque tengo el estilo de vida que tenía antes y la satisfacción de estar contento en esta ciudad mientras entreno en la Premier League", dijo Allardyce. "Tengo ganas de jugar este partido para ver el nuevo estadio y sera divertido ver qué ocurre detrás de todo lo que se ve en las cámaras de televisión, pero sobre todo quiero un buen resultado", explicó.

Allardyce durante su etapa en el West Ham. Foto: West Ham

"Ya volví el año pasado con el Sunderland y no hubo ningún problema con los aficionados pero no creo que el recibimiento sea bueno si ganamos o estamos jugando mejor que ellos, pero la temporada pasada el recibimiento fue bueno", recordó.

"Cuando vuelvan Sako y Zaha estaremos bien en ataque" Al ser preguntado por el bajo estado de forma de sus rivales, reconoció que el cambio de estadio parece haberles afectado más de la cuenta: "Es normal que lleve tiempo acostumbrarse a una nueva realidad, a un nuevo estadio y demás para los jugadores y cuerpo técnico. Cada equipo que lo ha hecho ha sufrido, me acuerdo que en el Bolton tuvimos un problema similiar al cambiar al Reebok Stadium pero estoy convencido que con la plantilla que tienen terminarán por superarlo, espero que no sea este sábado".

En la tarde de ayer se anunció el primer fichaje de los Eagles este mercado de invierno, Jeffrey Schulpp, aunque Big Sam aseguró que no será el último: "Solo queremos reforzar el área defensiva, no el ataque porque creo que cuando vuelvan Zaha y Sako de la Copa África estaremos bien arriba. Loic Remy está recuperado y Fraziera Campbell, así que no creo que tengamos problemas ahí, no es un prioridad, pero esto es la Premier League y necesitamos dejar la puerta a cero con más frecuencia así que queremos mejorar la defensa". "Tenemos que asegurarnos que no nos hacen tantos goles ya sea en jugada o a balón parado, así que primero quiero asegurarme conseguir algunos jugadores en este mercado de invierno y luego ya veremos si fichamos algo en otras áreas", finalizó diciendo.