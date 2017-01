Previa Manchester United - Liverpool: los de Mourinho buscan alejar del liderato a los Reds

Previa Manchester - Liverpool. | Foto: Getty Images.

El domingo se jugará uno de los partidos más atractivos de la Premier League, el clásico inglés entre el Manchester United y el Liverpool. No es solo interesante por el duelo de jugadores que habrá en el terreno de juego sino porque el choque entre José Mourinho y Jürgen Klopp, o tambien conocidos como "The Special One y The Normal One".

Por ello pese a las aspiraciones de cada uno, se presume un partido bonito con dos estilos en los que predomina el ir al ataque y con un juego rápido y vistoso. Aunque la mayor diferencia que se puede encontrar a parte de las posiciones en la tabla es el matiz en el juego, el Liverpool pese a no tener tantas estrellas como el United tiene una apuesta más fuerte por tener el balón y el United se siente cómodo sin balón.

La vuelta de Coutinho

Una de las principales alegrías en el conjunto Red es la vuelta a los terrenos de juego de Philipe Coutinho que tras estar de baja por lesión, en el pasado partido de copa pudo disputar unos minutos y puede que en este clásico juegue unos minutos aunque Jürggen Klopp ha sido cauto y declaró en la pasada rueda de prensa antes del partido que si no veía a Coutinho preparado, no tomaría riesgos.

El jugador brasileño es una pieza fundamental en el equipo de Anfield, el conjunto de Klopp parece necesitarlo en estas últimas semanas en las que encadena una racha de tres partidos sin ganar, y en ellos destacó la falta de ideas del equipo con el balón además de las pocas llegadas al área rival, cosa que con la vuelta de Coutinho haría que estas carencias disminuyesen. Por otro lado también en la enferemería del club de Merseyside están pendientes de una posible vuelta de Henderson y Matip que parecen estar recuperados.

Un United que por fin carbura

El equipo de Manchester parecía un desastre a principio de temporada y es que pese a contar con jugadores de talla mundial como Pogba, Ibrahimovic, Rooney o Mata el conjunto no funcionaba demostrando que no solo el dinero hace bueno a un equipo, alejandose de todos los grandes de Inglaterra en la tabla de clasificación.

Pero esta situación parece estar cambiando, Jose Mourinho ha dado con la tecla ( o eso parece hasta el momento) y el equipo no para de ganar desde finales de año y continuando con el buen momento de forma y juego en el presente año llevando una racha de nueve partidos consecutivos consiguiendo la victoria, algo que les está llevando a saborear la final de la EFL Cup, a la siguiente ronda de la Europa League y a encontrarse en la sexta posición de la Premier a solo tres puntos del tercer clasificado, el Tottenham Hotspur.

Un Liverpool sin ideas

El equipo de la ciudad donde nacieron los Beattles no se encuentran en su mejor momento y ellos lo saben. Pese a hacer una primera parte de la temporada brillante donde incluso llegaron a situarse como líderes de la Premier, en el actual 2017 no han comenzado con buen pié. En lo que va de año no han conseguido ganar cosechando dos empates ante Sunderland y Plymouth Argyle y una derrota en el pasado encuentro ante el Southampton, unos partidos en los que los reds pese a tener el dominio no consiguieron la victoria y tampoco generar muchas ocasiones.

Y es que las lesiones de Coutinho y Henderson se notan, pese a tener a brillantes jugadores como Emre Can, Firmino o Lallana se les ve faltos de ideas y sin profundidad pero hay esperanza. Puede que ante el Manchester vuelvan estos dos jugadores lesionados que fueron los principales partícipes del gran momento que atravesaba el Liverpool jornadas atrás. Además los pupilos de Klopp cuentan con compañeros que están en un gran momento como Sadio Mané o Adam Lallana que están "tirando del carro" en estas jornadas y tambien están llevando la mayor parte del peso goleador.

Pogba vuelve a su estado de forma

Uno de los jugadores más cuestionados en el esquema del entrenador portugués ha sido el internacional francés Paul Pogba que pese a estar unos meses bastante desaparecido y lejos de aquel juegó que maravilló a toda Europa no hace tanto parece que ha vuelto a recuperar su mejor versión y ya comienza a encontrarse.

Por otro lado el United cuenta con unas amenazas muy peligrosas como Zlatan Ibrahimovic que siempre cumple y es el gran culpable de que el equipo esté donde esté, además ha sido elegido por la Premier como mejor jugador del mes en dicha competición. También otra pieza a tener en cuenta es la de Wayne Rooney que busca hacer gol en el partido para hacer historia en el club de sus amores para colocarse como máximo goleador de este mítico club.

Declaraciones de Mourinho y Klopp antes del partido

Jürggen Klopp entiende que este encuentro fuera de casa, puede ser una oportunidad, según el entrenador de lo Liverpool, de mostrar la mejor cara de los Reds: “Claro que los dos equipos están en buena racha y en buena forma. Quizá el United tenga menos problemas con lesiones, pero eso no significa nada. Podemos perder con cada equipo, pero podemos ganar también a cualquiera. Cuando estás en este momento, después de los últimos partidos piensas ‘sí, puede ser posible’, pero cuando te das cuenta del rival que es, sabes que son muy diferentes a los otros equipos. Esto ocurre en los dos clubes. Tenemos que darnos cuenta pronto de que somos el Liverpool, así que tenemos que demostrarlo”.

Jose Mourinho puede tener sus fans y su detractores pero una cosa es unánime y es que el técnico portugués nunca se da por vencido, una actitud muy importante que determina el gen ganador de este entrenador. El del domingo es un partido crucial para las aspiraciones de los reds devils que podrían pasar a estar a dos puntos del Liverpool y postularse como candidatos al título, cosa que hace unos meses parecía imposible pero que tras los últimos partidos no parece algo tan inusual de pensar ya que el United está en un gran momento. "Ahora se trata simplemente de intentar recibir un poco más en un partido que, para ellos, significa algo más. Para ellos, el partido significa algo más, así que ellos deben transmitirnos ese sentimiento. Lo sentimos en Anfield... sentimos claramente que para los fans del Liverpool el partido fue algo más que un partido. Esta vez vamos a jugar en casa, así que habrá un enorme porcentaje de nuestros fans comparado con el del Liverpool, por eso ellos pueden darnos ese pequeño extra para hacer que el partido sea también especial para nosotros", explicó.

Antecedentes entre ambos clubes

El Liverpool llega en un ciclo de mala racha ya que como se mencionó más arriba llevan tres partidos sin ganar desde que lo hiceran el 31 de diciembre ante el Manchester City. El Southampton fue el último equipo al que el equipo red se enfrentó y se llevó una derrota del St Mar´s Stadium tras la cual el conjunto busca resarcirse y encontrar buenas sensaciones. Por su parte el United llega de ganar en nueve de sus últimos partidos, una racha que hace ocho años que no lograba y la culminó ante el Hull City en la EFL Cup y pese a enfrentarse al Liverpool, el club de Mourinho quiere prolongar ese buen moomento.

En cuanto al último precedente que se tiene de este clásico es el partido disputado en Anfield que dejó mucho que desear dejando un muy aburrido 0-0 donde ninguno quiso arriesgar y acabó con un resultado que no perjudico a ninguno.

