Marco Silva: "Estoy muy contento con los nuevos fichajes"

Marco Silva durante la rueda de prensa previa al partido. Foto: Hull City

Marco Silva se estrenará por fin en la Premier League con el Hull City tras haber disputado ya un partido de FA Cup y otro de Copa de la Liga con distintos resultados, uno un 2-0 positivo y otro 2-0 negativo, y ahora espera poder reconducir el rumbo en liga. En frente tendrá a un Bournemouth que llega con la intención de hundir un poco más a los Tigers y que no venderán barata la derrota.

"El Bournemouth es un gran equipo, están haciendo una magnífica temporada" "Es mi tercer encuentro al cargo y espero poder hacerlo mejor que en el último duelo de FA Cup. Tengo muchas ganas de poder debutar en Premier League ante nuestros seguidores que ya estuvieron magníficos durante los 90 minutos en Old Trafford. Pudimos sentir su cariño y espero que ahora lo repitan porque con su apoyo somos mucho mejores", apuntó el luso en la rueda de prensa previa al partido del sábado.

"El encuentro más importante siempre va a ser el siguiente, en este caso el Bournemouth que además es un gran equipo y que están en muy buena forma, están haciendo una magnífica temporada y están aquí para causarnos problemas. Tienen un gran entrenador y muy buena plantilla, pero queremos demostrarles que tenemos calidad en el terreno de juego", dijo desafiante.

Evandro y Niasse en su presentación con los Tigers. Foto: Hull City

La buena noticia de la semana para Silva ha sido la llegada de los dos primeros fichajes este mercado de invierno, Evandro y Oumar Niasse, el primero traspasado del Oporto y el segundo cedido por el Everton. "Estoy muy contento con ellos, es importante para nuestros seguidores y para nosotros conseguir futbolistas que puedan cambiar la situación y estos jugadores llegan a cubrir dos posiciones en las que necesitamos mejorar. Evandro es un jugador creativo, muy expresivo, inteligente y muy listo, mientras Niasse es un delantero rápido, algo muy importante para nosotros", analizó.

"Necesitamos más jugadores, con un poco de suerte la semana que viene llegarán más" "A Evandro lo conozco muy bien porque trabajamos juntos en el Estoril y no estaba contento en el Oporto porque no tenía regularidad, así que venir a la Premier League era una gran oportunidad para él. Oumar no tenía minutos en el Everton y quería demostrar su calidad en esta liga", explicó Silva. Los dos estarán disponibles para el fin de semana aunque resulta improbable que tengan minutos ante los Cherries: "Los dos han entrenado el viernes aunque por lo general este es un entrenamiento sencillo, pero lo hicieron bien y trataremos que se adapten lo antes posible". "Es importante reforzar el equipo porque es imposible trabajar en estos niveles con 13 o 14 jugadores profesionales, tenemos demasiadas lesiones y aunque el número no es importante, la realidad es que necesitamos más futbolistas", dijo el técnico. "Con un poco de suerte la semana que viene tendremos más novedades al respecto porque hay posiciones que tenemos que apuntalar, tenemos que estar atentos al mercado y especialmente a los extremos, así que a ver qué pasa en los próximos días", finalizó diciendo Marco Silva.