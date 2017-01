Luciano Narsingh, nuevo jugador del Swansea City

Google Plus

Luciano Narsingh (Fotografía: Swansea)

El experimentado jugador holandés se unió al Swansea City por 4 millones de euros, procedente del PSV Eindhoven, su vínculo con los cisnes será por los próximos dos años y medio. Luciano Narsingh no estará disponible puesto que se arrastra una leve lesión y necesitará recuperarse al 100 % para debutar en la Premier League.

Luciano Narsingh anotó un gol con los tulipanes en el Estadio de Wembley la temporada pasada, cumple con todas las exigencias de su nuevo entrenador, Paul Clement y su principal reto será darle más velocidad a los cisnes por las bandas. Cuando se le consultó con respecto a su incorporación del Swansea se mostró muy emocionado: “Hablé con Leroy antes de venir, me dijo buenas referencias del club y fantásticos fanáticos. Me ayudó mucho a tomar una decisión, he mirado la Premier League desde hace dos o tres años y Swansea siempre juega bien al fútbol. Es la mejor liga y el club ideal para mí, tengo 26 años, es una buena edad para venir a competir en la máxima categoría del fútbol, gané dos títulos en Holanda y es un buen momento para cambiar de ambiente. Sabemos que el equipo está en la parte baja de la clasificación, aunque tenemos calidad para revertir esta situación. Estoy ansioso por jugar, daré todo en cada partido y espero convertirme en un jugador importante”.

Paul Clement se deshizo en elogios sobre su flamante fichaje: “Estoy muy contento que Luciano se haya unido a nosotros, él es un jugador de clase mundial, nos enfrentamos en la Liga de Campeones, tiene experiencia, marca goles y es de buen calibre. Además ha sido campeón algunas veces en Holanda y esperemos que pueda ganarse un lugar entre los titulares”. Algunos aficionados al fútbol se preguntan ya ¿Luciano Narsingh podrá consolidarse en la Premier League? En este maravilloso deporte cualquier cosa puede ocurrir, aunque la gran mayoría de los seguidores del fútbol holandés están convencidos que destacará en una de las ligas más exigentes del viejo continente.