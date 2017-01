Un partido con sabor español

136 años le costaron al Leicester City ser campeón de la Premier League. Hoy, recibía en el King Power Stadium al Chelsea, el actual líder de la clasificación.

El equipo de Conte llegaba con la ausencia de Diego Costa. El técnico italiano declaró en la previa al partido que el internacional español tenía problemas en la espalda, muy diferente a lo que se había especulado en los días anteriores al partido. Por su parte, los de Claudio Ranieri, contaban con las ausencias por la Copa Africana de Naciones, de Amartey, Riyad Mahrez, y Slimani, jugadores importantes del equipo.

Un partido pobre y poco prometedor

El Leicester City y el Chelsea comenzaron de manera muy igualada, y ambos con esa defensa de tres que se ha puesto de moda en la Premier League últimamente —el Leicester la mantenía únicamente cuando el cuero pertenecía al Chelsea.

El gol llegaba temprano en el minuto 6; tras una larga posesión de los blues, y un centro al área del Leicester, hacían que el rechace de Pedro cuando se dejó el balón detrás, le diera la oportunidad a Marcos Alonso a golpear el balón al fondo de la red en un remate con la pierna derecha. Era el 0-1 para el Chelsea.

Marcos Alonso junto a Hazard y Willian celebrando el primer gol | Foto: Chelsea

Los locales no estaban ajustados, el cambio de dibujo obligado al que se vio sometido Ranieri —debido a la ausencia de Mahrez y Slimani, piezas importantes en el equipo—, no funcionaba en un primer momento. El Chelsea se encontraba cómodo, manteniendo el control del encuentro, y parecía que podía ampliar el marcador en cualquier momento.

Más, el resultado permaneció como estaba. El partido comenzó a perder ritmo, y se mantuvo parejo. Al Leicester no terminaba de salirle una buena contra que hiciera aparecer a un Jamie Vardy completamente desaparecido; además del poco juego ofensivo del equipo debido a la falta de ideas en el centro del campo.

Pedro fue de lo mejor del Chelsea, ayudando a su lateral, saliendo con el balón y estando muy participativo; no hizo mucho tampoco el equipo de Conte, que tenía poca capacidad de sorpresa pero aun así tenía el control del choque.

A falta de Diego Costa, Marcos Alonso

El Chelsea no jugó un partido demasiado brillante, ante un rival que no reaccionó tras el primer gol, sino que se hundió. Fue un partido para olvidar para los ‘foxes’ que incluso a pesar de que acusó las ausencias, no luchó en ningún momento por crear ocasiones de peligro en la portería de Courtois.

En el minuto 6, esta vez de la segunda parte, Marcos Alonso, el verdadero ‘Man of the Match’ del partido, marcaba el segundo gol del Chelsea. El lateral izquierdo de los blues, cazó un buen rechace que rebotó por mala fortuna en Morgan y se coló en la portería de Schmeichel. Marcos Alonso no marcaba un doblete desde 2009, cuando todavía jugaba en las categorías inferiores, no había marcado ninguno en la máxima competición.

Diez minutos más tarde, tuvo la oportunidad de hacer un ‘hat-trick’, cuando realizó una gran volea con la zurda que terminó marchándose por muy poco. Sin embargo, en el 71, Pedro remataba con la cabeza el rechace de Schmeichel —procedente de la parada al tiro de Willian—, y hacía el tercero y la sentencia al encuentro.

Pedro junto a Willian celebrando el tercer gol | Foto: Chelsea

No le salió nada al Leicester; Claudio Ranieri trató de hacer cambios tácticos, que no funcionaron para nada. Las ausencias junto al mal partido de los que jugaron, hicieron que prácticamente no existiera partido entre el actual campeón y el que aspira a ser el sucesor al título esta temporada.

Los ‘foxes’ terminan la jornada con 21 puntos y ocupando la 15ª plaza; los blues continúan primeros con 52 puntos. En la próxima jornada, el Leicester City visitará al Southampton, mientras que el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Hull City, que se encuentra en zona de descenso.