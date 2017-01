El tigre vuelve a rugir

Google Plus

Duelo de seis puntos el disputado en la tarde del sábado en el KC Stadium, entre un Hull City hundido en la parte baja de la tabla y un Bournemouth que aspiraba a seguir distanciándose de los equipos en problemas.

La llegada de Marco Silva supuso en Kingston upon Hull un soplo de aire fresco y les llevó a superar al Swansea City en la FA Cup y plantarle cara a todo un Manchester United en las semi finales de la Copa de la Liga. Llegaba la hora de demostrar la mejoría en la Premier League y el debut del luso no pudo resultar mejor, a pesar de tener que remontar un tempranero gol de penalti de los Cherries. Los de Eddie Howe vuelven a mostrar su lado más oscuro, el que les hizo dejarse empatar con una ventaja de 3-0 ante el Arsenal y caer con contundencia ante el Millwall de League One en copa.

Micro-infartos en el KC Stadium

Este año los seguidores del Hull City no han tenido un respiro, y el encuentro comenzó como tantos otros meses atrás, con un duro revés. En el minuto tres Harry Maguire derribó en el área a Ryan Fraser con la claridad suficiente para que Martin Atkinson señalara el punto de penalti. Junior Stanislas lleno de confianza no dudó en colocar el balón en la escuadra y superar a Boruc para poner el 0-1 en el marcador y dar el primer micro-infarto de la tarde.

Sin embargo a lo que no están acostumbrados en el KC Stadium es a que los suyos tiren de orgullo y consigan empatar el duelo con rapidez, algo que ocurrió pasada la media hora de partido cuando Huddlestone encontró en la izquierda con espacio a Robertson que puso un centro medido a la cabeza de Abel Hernández. El uruguayo en el área es letal, y en el área pequeña infalible y se aprovechó de su poderío físico para superar por arriba en el segundo palo a su par e igualar el encuentro.

Abel Hernández lleva cuatro goles esta temporada Steve Cook y Tyrone Mings no son Nathan Aké y Steve Francis y los Cherries lo notaron, pues la falta de galones en defensa les volvió a costar un partido que tenían muy encarrilado tras adelantarse en los primeros minutos. La vuelta del holandés al Chelsea y la baja del veterano central por sanción fueron demasiado para un equipo que tendrá que fichar en este mercado de invierno si quieren dejar de conceder goles con tanta facilidad.

Dominio y sentencia

Los Tigers se crecieron tras terminar la primera mitad con un dominio aplastante y comenzaron los segundos 45 minutos de la misma forma, con la suerte de que transformaron con rapidez su buen hacer en un tanto.

De nuevo Abel Hernández volvió a dejar en evidencia a la defensa visitante en el minuto 50 al encarar desde el perfil derecho a Tyrone Mings que reculó y reculó hasta que el uruguayo se encontró perfilado en el área y con hueco suficiente para cargar el disparo con su pierna buena, la zurda, y colocar el balón al palo contrario lejos del alcance de Boruc. 2-1 y un tanto que le pesó demasiado al Bournemouth que volvía a verse por detrás cuando tenían todo de cara. Eddie Howe decidió que entrasen Joshua King y Callum Wilson en búsqueda del empate, aunque la realidad fue que animó más aún a los locales.

Debutaron Niasse y Evandro en los últimos minutos Sin embargo en el minuto 61 el partido se terminó cuando el joven central Mings cerró su terrible actuación con un tanto en propia puerta, el 3-1 y la sentencia definitiva. Una falta botada por Snodgrass desde la izquierda cayó a los pies de Huddlestone que no dudó en conectar una potente volea que acabó en la red Cherrie tras rebotar en el estómago de Mings. La realidad es que aunque el defensor no hubiera recibido el impacto, había hasta tres futbolistas del Hull esperando en el área pequeña un balón perdido, demostrando que con la llegada de Marco Silva, los tigres vuelven a tener hambre y a rugir.

Harry Arter y Benik Afobe tuvieron las mejores oportunidades de los suyos, y aunque en la última media hora la posesión fue de los visitantes, el partido estaba visto para sentencia y apenas consiguieron crear peligro.

Debuts para la esperanza

Con el partido visto para sentencia, Marco Silva decidió hacer debutar a sus dos nuevos fichajes, Evandro y Oumar Niasse. El brasileño entró en el minuto 76 sustituyendo a Robert Snodgrass para jugar por detrás del delantero centro y al senegalés por Abel Hernández en el 83, y aunque apenas gozaron de tiempo para probar su valía, sirvió para ilusionar a los seguidores locales. Hace unos días los Tigers no consiguieron completar la convocatoria ante el Manchester United y en la tarde del sábado no solo fueron capaces de sumar los tres puntos ante un rival directo, sino que además vieron debutar a dos futbolistas que llegan con muchas ganas de demostrar su nivel en la Premier League.