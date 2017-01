A pesar de la derrota, Ranieri sigue confiando en los suyos

Google Plus

Claudio Ranieri | Foto: lcfc.com

En la vigésimo primera jornada de la Premier, el King Power Stadium acogía a los dos últimos campeones de la competición, donde ambos se verían las caras. El vigente campeón recibía en su estadio al actual líder, el Chelsea de Antonio Conte. El encuentro se presentaba atractivo, pero rápidamente los 'blues' consiguieron acabar con las ilusiones de los 'foxes' gracias a la eficacia y al juego que mostraron. Los londinenses consiguieron llevarse los tres puntos, sin mucho sufrimiento, gracias a los tres tantos con sabor español, anotados por Pedro, y el doblete de Marcos Alonso.

"Estoy contento con el rendimiento pero no con los goles recibidos" Tras el partido, Ranieri se mostraba contento con el partido que habían realizado los suyos, y por frenar el juego que venía realizando el Chelsea: "Estoy contento con el rendimiento, a pesar de que intentamos hacerlo mejor. Obviamente no estoy contento con haber encajado dos goles en el comienzo de ambas mitades; pero si no contamos esos dos goles, realizamos un buen partido y conseguimos evitar que estuviesen cómodos con su sistema".

El técnico italiano tenía bien estudiado a Conte y su equipo, y lo demostró con el planteamiento inicial. Pero, a pesar de esto, no se consiguió dar la situación que Ranieri esperaba: "Nosotros esperábamos que contarían con la aparición de jugadores como Hazard, Willian, o Pedro; lo que no esperábamos era que Alonso marcase dos goles. Pero esto es fútbol, y esto ocurre cuando juegas contra equipos con tanta calidad y que aspiran a ser campeones".

Kanté y Mendi en una pugna por el balón | Foto: lcfc.com

Otro de los alicientes del encuentro, era la vuelta del internacional francés, N'Golo Kanté, al que fue su estadio durante la pasada temporada. Aparte, Ranieri no pudo contar con la presencia de dos de sus jugadores más importantes, Mahrez y Slimani, debido a su participación en la Copa de África con Argelia.

"Tenemos la mentalidad correcta para superar esta situación" Tras esta nueva derrota, Claudio Ranieri sigue confiando en el juego y en la mentalidad de todos y cada uno de sus jugadores: "Este equipo está acostumbrado a superar cualquier situación y a luchar en todo momento; tenemos la mentalidad correcta para hacer frente a esta situación. Hace tres años ascendimos. Hace dos luchábamos por no descender. La temporada pasada, conseguimos ganar el título. Este equipo, estos jugadores, están acostumbrados a luchar. Ya dije desde el principio que este año la situación sería distinta y que tendríamos que luchar en nuestra batalla, y eso estamos haciendo".

Con este resultado, el Chelsea de Conte continúa más líder aún, con 52 puntos. Por su parte, el Leicester City está situado en la décimo quinta posición, a tan solo cinco puntos del descenso. A pesar de esto, Ranieri se ha mostrado muy optimista y depositando toda su confianza en los suyos: "Estamos en buenas condiciones y estoy seguro de que obtendremos buenos resultados". La próxima semana viajan a Southampton en busca de tres puntos que les den oxígeno y les permita escalar puestos en la clasificación".