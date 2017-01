Wenger sobre Alexis: “Todos los jugadores se sientenfrustrados cuando son sustituidos”

Google Plus

Wenger en sala de prensa | Fotografía: Arsenal

Convincente victoria del Arsenal en el Liberty Stadium tras haber cosechado un empate y dos derrotas en sus tres últimos partidos ligueros lejos del Emirates Stadium. Los de Wenger tardaron en abrir el luminoso, pero un gran inicio del segundo tiempo zanjó un partido que se resuelve con un marcador mucho más amplio de lo esperado. Giroud y Alexis Sánchez fueron dos de los cuatro goleadores, mientras que Cork y Naughton introdujeron el balón en su propia portería para situar ese 0-4 que lleva a los Gunners hasta la tercera posición a la espera de que participen en esta 21ª jornada de Premier League Liverpool y Manchester City, quienes juegan fuera de casa ante Manchester United y Everton respectivamente.

"El Swansea jugó muy bien la primera mitad"

El buen planteamiento inicial de Paul Clement, nuevo entrenador del Swansea, puso en serios aprietos a un Arsenal que tuvo que despejar el peligro durante los minutos iniciales, concediendo parte de la posesión a un conjunto local inmerso en graves problemas, algo que no ayuda a salir de esa última posición. A ese buen despliegue de los galeses se refirió un Arsène Wenger que también trató el tema polémico de la tarde, el disgusto de Alexis Sánchez tras ser sustituido: “El Swansea jugó muy bien la primera mitad. Estaban bien organizados, dispusieron un gran papel y en la segunda parte lo acusaron no pudiendo seguir nuestro ritmo de juego”. Posiblemente, este cambio en la velocidad y la intensidad Gunner fue lo que desequilibró un encuentro que llegó con un escaso 0-1 al tiempo de descanso.

Lejos de centrarse en su equipo, el francés quiso lanzar un mensaje de ánimo al que había sido su rival, por si pudiera ayudar a su recuperación tras esta dolorosa derrota: “Tuvimos fortuna en dos goles. Desde su posición es complicado de admitir mentalmente, pero deben estimularse por su actuación de hoy ya que han demostrado tener calidad. Cuando se está ahí abajo es complicado, porque es un círculo vicioso y se carece de confianza”. Terminando con el resumen del encuentro, habló sobre Giroud, que se retiró cojeando tras haber marcado el primer gol: “Es un problema en el tobillo, pero no sé a qué asciende. Está siendo evaluado por el médico”. Preocupado, añadió además que “cojeaba mucho”.

Wenger sobre Giroud: "Es un problema en el tobillo, pero no sé a qué asciende"

A partir de entonces, todas las preguntas tenían un mismo objetivo, Alexis Sánchez y su reacción cuando vio en la tablilla su número. Sustituido en el minuto 79 por Welbeck, el chileno no se mostró nada contento, pues acababa de anotar un tanto y quería seguir sobre un césped para seguir aumentando su contribución al equipo. Consciente de la reacción, Wenger le quita importancia al asunto señalando que “todos los jugadores se sienten frustrados cuando son sustituidos, algunos lo muestran y otros no”. Lo cierto es que el sudamericano debía haberse ahorrado unos gestos que le ponen en el disparadero de nuevo, justo después de todas las especulaciones sobre su posible marcha de un Arsenal con el que aún no ha renovado.

Sacando pecho, Wenger deja claro que fue él quien le dio descanso cuando llegó de disputar partidos con su selección para que mejorara su rendimiento: “Le apoyé durante dos semanas y le di un pequeño respiro. Se benefició de eso y ahora le doy otro descanso, del que se beneficiará también”. Con las estadísticas en la mano, el francés recuerda todo lo que significa para el Arsenal el que es el jugador más influyente de las cinco grandes ligas: “Nos fijamos en sus números y había marcado trece goles, ahora catorce, y siete asistencias. Se ha visto involucrado en 25 de los goles del equipo”. No obstante, le lanza un toque de atención admitiendo que “también hay jugadores en el banquillo que son delanteros y que necesitan ritmo de competición”.

En este último punto quiere referirse directamente a Danny Welbeck, un jugador que llevaba sin disputar un encuentro liguero desde el pasado 8 de mayo, cuando se lesionó ante el Manchester City. “Welbeck no ha jugado durante dos años. Eso para mí es mucho más importante que una respuesta individual”, sentenció un entrenador al que no le falta experiencia en la gestión de este tipo de actos. Queda por ver si ese gesto del chileno tiene consecuencias o no en el siguiente partido del Arsenal, que será el próximo domingo, 22 de enero a las 15:15 horas en casa ante el Burnley.