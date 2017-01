Gayle hace historia con el Newcastle United

Google Plus

Gayle celebrando un tanto con el Newcastle esta temporada. Foto: Newcastle United

El Newcastle United volvió al liderato en Championship tras su gran victoria a domicilio ante el siempre complicado Brentford, y lo hizo llevándose una buena y una mala noticia de Griffin Park, ambas relacionadas con Dwight Gayle.

El delantero londinense volivó a ver puerta y consiguió un récord histórico, igualar una marca de Alan Shearer, pero cayó lesionado y estará un tiempo lejos de los terrenos de juego.

Gayle lleva 20 tantos en Championship esta temporada Gayle se convirtió en el primer delantero en el Newcastle United en hacer 20 goles en liga desde que Alan Shearer lo consiguiese en la 2003/04. Ese año el legendario ariete Magpie terminó el curso con 22 tantos, una cifra que sin duda superará el ex del Crystal Palace, aunque este lo está haciendo en Championship y Shearer lo logró en la Premier League.

Shearer celebrando un tanto en la 2003/04. Foto: Newcastle United

El Newcastle consiguió de la mano de Bobby Robson esa temporada clasificarse por tercera vez consecutiva para competición europea, aunque se tomó como una pequeña decepción el que fuese para la Copa de la UEFA y no para la Champions League como los dos años anteriores. Los 22 tantos de Shearer sirvieron para asegurar la quinta posición en la Premier League y su heredero Gayle puede conseguir con sus tantos el regreso a la máxima división del fútbol inglés.

Murphy lleva casi 80 goles en Championship​ La mala noticia en el encuentro ante el Brentford sin embargo fue la lesión del futbolista de 26 años, que tras hacer su tanto en el minuto 20 tuvo que ser sustituido en el 26 por Daryl Murphy, que haría más tarde el gol de la victoria.

Rafa Benítez tras el encuentro confirmó que estará baja varias semanas y analizó su ausencia diciendo: "Es una auténtica lástima porque ahora le perdemos durante varios partidos y está en muy buena forma, está pasando una racha magnífica. En cualquier caso Murphy está preparado tiene mucha experiencia en esta categoría a sus 33 años y es un ejemplo de profesionalidad para el resto".

Por su parte Gayle hizo pública su frustración tras esa torcedura y dijo: "Es lo mismo que tuve a finales del año pasado, aunque cruzo los dedos para que no sea tan grave aunque no lo sabremos hasta que pasen unos días. Es frustrante pero estoy contento por haber conseguido los tres puntos, había un gran ambiente de fiesta en el vestuario aunque me dolió abandonar el campo porque el partido estaba perfecto para mi estilo de juego".