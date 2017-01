Hughes: "Nuestro objetivo a largo plazo es asegurar la clasificación europea"

Google Plus

Hughes en el encuentro ante el Sunderland / Foto: Getty Images

La importante victoria a domicilio de los Potters por 1-3 ante el Sunderland ha dejado al Stoke City escalando posiciones en la tabla, mientras que al Sunderland lo deja hundiéndose una posición en la Premier League, quedándose en la siempre peligrosa penúltima posición. Las contrarias situaciones de los dos equipos provocó que entrenadores de los dos equipos reaccionasen al mismo de maneras opuestas.

Moyes lamentó el mal comienzo de partido de su equipo, declarando que tuvieron "un pobre inicio". Pese a ello, el escocés afirmó que su equipo "no jugó mal" y que tres errores les hicieron perder el partido. El técnico siguió refiriéndose a este mal inicio en su comparecencia. "Tiramos los primeros 20 minutos, y en un partido de 90 minutos debes estar listo desde el minuto uno", declaraba Moyes. El Sunderland por este mal inicio perdió una buena ocasión de puntuar en casa, ya que como visitantes los Black Cats no están realizando una buena campaña. Pese a que el equipo tenía ausencias, Moyes afirmó que "no son excusa", ya que los jugadores que hay actualmente deben "dar un paso adelante".

La otra cara de la moneda la puso Hughes. El técnico del Stoke se mostró optimista tras la victoria de su equipo, afirmando que pueden conseguir "algo muy especial". El Stoke gracias a esta victoria ha escalado posiciones en la Premier League, apretando mucho la zona de los candidatos a entrar en Europa. Precisamente Europa para Hughes es el objetivo. "Nuestro objetivo a largo plazo es asegurar la clasificación europea", declaraba Hughes. Esta temporada el Stoke de Hughes intentará, según el galés, acabar en octava o séptima posición, algo inédito en el club. Hughes tampoco se olvidó de felicitar a sus jugadores hicieron "la mejor primera parte fuera de casa en muchos años" y que además "consiguieron" corregir los errores cometidos en anteriores jornadas. Aún así, falta mucho para saber como acabará el Stoke esta temporada y si conseguirá aguantar esta trayectoria ascendente, ya que falta mucha temporada por delante.