Allardyce: "El West Ham no fue tan bueno como dice el resultado"

Bilic y Allardyce saludándose antes del encuentro. Foto: Premier League

Cayó de nuevo el Crystal Palace y lo que hace unas semanas era una situación complicada se ha convertido en algo desesperado. El descenso acecha y Sam Allardyce no ha conseguido cambiar el rumbo negativo que dejó Allan Pardew.

En la tarde del sábado el West Ham venció por 3-0 con contundencia, aunque el (brevemente) seleccionador inglés declaró que se trata de un resultado muy engañoso.

"Tenemos capacidad, falta recuperar la confianza" "Creo que estuvimos en control durante los primeros 70 minutos de partido donde Wayne Hennessey no tuvo que hacer ni una parada. Su primer tiro a puerta fue el gol de Andy Carroll, aunque fueron muy buenos en los últimos 20 minutos. No creo que ellos fuesen tan buenos como refleja el marcador pero no conseguimos anotar y ellos hicieron tres cuando tenían que hacerlos", dijo tras el encuentro. "Tuvimos momentos muy buenos durante el partido pero nunca tuvimos uno bueno que durase mucho y poder con ello superarles y hacer goles. Les regalamos un gol y nuestra disciplina se vino abajo así que perdimos consistencia y cometimos más errores, aunque nunca pensé que fueramos a venirnos abajo como lo hicimos, fue un auténtico shock", analizó Big Sam.

Carroll hizo el gol de la jornada. Foto: Premier League

A la hora de analizar los motivos de esta derrota, Allardyce lo tiene claro porque sigue confiando en la calidad de los suyos: "Lo más importante es recuperar la capacidad de no perder partidos y en estos momentos no lo tenemos y lo primero que hay que hacer al llegar a un equipo en problemas es recuperar la confianza para agarrarse a las cosas que sabes hacer bien. En estos momentos no tenemos esta capacidad y un resultado de empate ahora puede convertirse en una victoria en unas semanas".

"Aún estoy descubriendo a los jugadores y los resultados no están ayudando" "En estos momentos aún estoy descubriendo y empezando a conocer a los futbolistas y los resultados no están hablando demasiado bien en su favor. Estos partidos no están ayudando y no hemos conseguido sacar nada positivo en este intenso pero breve periodo de fútbol", dijo con dureza sobre los suyos.

Por último y como es habitual en estas fechas trató la posible llegada de fichajes, y Allardyce no duda en que firmarán a alguien, sobre todo en defensa. "El dinero puede comprar mejores jugadores pero depende del entrenador lograr superar la parte fea del fútbol, esa que te da una plataforma para conseguir resultados superando a rivales con determinación y buena defensa. Este mercado invernal es duro porque muchos mirarán la tabla y se preguntarán a sí mismos si quieren luchar por evitar el descenso, además que en estos momentos los precios son siempre más elevados. No se trata solo de conseguir nuevos fichajes, es de conseguir comprender a los que ya están y ayudarles a ser mejor", finalizó explicando Allardyce.