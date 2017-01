Liverpool rescató un punto y le complicó el panorama a Manchester United

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido válido por la vigesimoprimera jornada de la Premier League 2016/2017 disputado en Old Trafford

Liverpool anhelaba reponerse tras la derrota ante Southampton en el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Liga. Los “reds” también están considerados como serios candidatos hacia título y querían aprovechar una oportunidad clave.

Una ventaja parcial histórica

Inicio intenso por parte de los “reds”, buscaban mayor protagonismo, se asociaban y se mostraban muy dinámicos. Mientras que los diablos rojos tampoco se quedaron atrás, puesto que respondieron a las exigencias.

A los dos minutos, Liverpool tuvo una ocasión magnifica a través de un tiro libre. Partido parejo, cerrado, intenso y con pocos espacios. Manchester United apostaba por capitalizar algún contragolpe.

Foto: Premier League

Roberto Firmino intentó llegar al área de los diablos rojos, aunque fue intersecado a tiempo por Zlatan Ibrahimovic. La tónica del encuentro no cambió, Manchester United no encontraba la forma recuperar el protagonismo en Old Trafford. Liverpool mostraba su mejor faceta colectiva, todo el equipo estuvo impecable y anhelaba reencontrarse con la victoria. Un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

A los ocho minutos, Manchester United sufrió mucho puesto nunca recuperó la posesión del balón y no generó ninguna ocasión de peligro. Marcos Rojos estuvo al borde de liarlo, aunque mostraba algunos chispazos de fútbol comenzaba a despertar del baile táctico al que fue sometido.

Los diablos rojos recuperaron la memoria, en algunas acciones aisladas avisaba que estaba cerca de anotar el primero sin un rendimiento colectivo brillante. Manchester United estaba impreciso y sin profundidad.

A los 16 minutos, tras un error infantil en salida Liverpool acechaba el arco local y el empate transitorio reflejaba era un resultado justo. Una cosa de locos, el encuentro tuvo muchos cambios y hubo mucha intensidad en ambas áreas.

Paul Pogba hizo todo bien, tuvo el tiempo para acomodarse y su rematé salió desviado. José Mourinho estaba pensativo, puesto que sus dirigidos sufrieron en algunos tramos del encuentro.

A los 23 minutos, James Milner ejecutó con categoría otro tiro libre aunque tampoco tuvo fortuna. Manchester United anuló algunos problemas defensivos con mucha categoría. Emre Can se perfilaba, la muralla en la última línea de los diablos rojos impidió que Liverpool tome una ligera ventaja.

Foto: Premier League

Dos minutos después, Roberto Firmino casi silencia a los fanáticos de los diablos rojos. Pogba tomó el balón infantilmente con la penal y James Milner ejecutó de forma exquisita un penalti clarísimo.

Manchester United remó contra la corriente, perdía el invicto y puso toda la carne al asador para tentar el empate. Zlatan Ibrahimovic estuvo cerca de anotar un golazo de tiro libre y tampoco pudo concretarlo.

A los 34 minutos, James Milner estuvo a un paso de anotar un gol olímpico aunque David De Gea lo evitó. De cara al segundo tiempo, alguno de los dos tendrá que animarse a capitalizar las ocasiones que generase.

La irregularidad le pasó factura

En el complemento, Manchester United era consciente de la importancia de este clásico a largo plazo. Los diablos rojos estaban obligados a remontar para no perderle el paso a los primeros lugares de la clasificación. Wayne Rooney fue el as bajo la manga y era la principal esperanza para poder recuperar terreno perdido.

Un partido muy diferente con respecto al primer tiempo, los diablos rojos entraron más decididos y eso se reflejaba en cada ataque. Liverpool no encontraba la forma de anular al dueño de casa. Zlatan Ibrahimovic desaprovechó una magnífica ocasión. Los “reds” estaban metidos atrás, necesitaban una variante a gritos. Liverpool perdió la intensidad que mostró en el primer tiempo. Jurgen Klopp estaba muy preocupado tras el rendimiento colectivo irregular de sus dirigidos.

A los 64 minutos, Wayne Rooney apareció sin marca y tuvo otra ocasión clarísima para anotar el empate. Manchester United estaba a 13 puntos de los candidatos a pelear el título, tampoco podía dejar pasar una oportunidad clave ante un rival directo.

Los diablos rojos cometieron faltas innecesarias en su desesperación por recuperar su invicto. Liverpool pese a algunas complicaciones hizo bien su trabajo y golpeó en el momento justo. En el momento más inesperado, Zlatan Ibrahimovic le devolvió la ilusión a los diablos rojos, un partido electrizante desde el principio.

Foto: Premier League

Fue un partido inusual, en la vigesimosegunda jornada que se jugará entre el sábado 21 y domingo 22 de enero, Liverpool se medirá ante Swansea mientras que Manchester United visitará a Stoke City.