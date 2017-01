Hughton no buscas excusas tras caer en Championship por primera vez desde septiembre

Hughton sentado en el banquillo del Deepdale Stadium. Foto: Brighton

Se terminó la increíble racha del Brighton and Hove Albion, que volvió a caer en Championship, algo que no ocurría desde el 10 de septiembre ante el Brentford. Desde ese momento los Seagulls cosecharon un total de 14 victorias y cuatro empates en 18 partidos ligueros (un triunfo más incluyendo la FA Cup).

Cuatro meses han pasado entre la última derrota del Brighton en Championship y esta El conjunto que logró semejante hazaña fue el Preston North End, que en el Deepdale Stadium se impuso por 2-0 gracias a los tantos de Huntington y Robinson, que además suponen que el conjunto entrenado por Chris Hughton vuelva a perder el liderato a manos del Newcastle United, aunque eso sí, con un partido menos disputado.

Al respecto del encuentro Hughton quiso aclarar que aunque las bajas no son excusa suficiente, los ausentes eran futbolistas muy importantes en el once: "Dale Stephens, Gaeten Bong y Lewis Dunk son muy importantes por nosotros y esta derrota es un duro golpe porque tenemos una plantilla muy competitiva. Dunk y Stephens son titulares habitualmente y fue una lástima que se perdieran el partido, pero no queremos poner excusas por la derrota porque creo que teníamos sobre el terreno de juego un once competitivo, capaz de ganar al Preston North End, simplemente, no fuimos lo suficientemente buenos".

Foto: Preston North End

"Ollie Norwood y Steve Sidwell son jugadores que han tenido muchos minutos esta temporada así que no puedo usarlo como excusa", analizó.

El lateral canadiense Sam Adekugbe realizó su debut en liga en el costado izquierdo a sus 21 años y Hughton reveló que el joven futbolista no sabía que iba a saltar de inicio al terreno de juego. "No lo sabía hasta el viernes por la tarde y fue un debut complicado porque sabíamos que en frente teníamos una dura oposición, pero aprenderá de ello", dijo el técnico. "Le elegí porque lo hizo muy bien ante el Oxford y en el partido que disputados recientemente en el Amex como locales, así que todo esto forma parte de esa curva de aprendizaje", añadió apoyando a su jugador, que ciertamente, no tuvo su mejor día.