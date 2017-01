Klopp: "Fuimos superiores"

Google Plus

Foto: Liverpool FC

El Liverpool estuvo muy cerca de lograr tres nuevos puntos ante el Manchester United en su visita a Old Trafford. James Milner adelantó a los Red después de transformar un penal señalado a la media hora de encuentro pero Zlatan Ibrahimovic rescató un empate en los instantes finales del encuentro.

Según el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, los Red hicieron méritos de sobra como para llevarse la victoria del Teatro de los Sueños, argumentando de esta manera que su equipo fue superior al de José Mourinho en la tarde de ayer.

“Siempre pienso en dos cosas después de un partido, lo primero es la actuación [del equipo] y, lo segundo es por supuesto, el resultado. Normalmente un punto en Old Trafford me sentaría bien, pero por la actuación del equipo no lo siento así” afirmó Klopp. Además añadió que “a lo largo del partido, fuimos superiores”.

Firmino tuvo en sus botas el gol de la victoria | Foto: Liverpool FC

El gol del delantero sueco de los Red Devils frustró la posibilidad de lograr una victoria en casa del rival por excelencia del Liverpool, pero en palabras de Jürgen Klopp: “Puedo aceptar fácilmente un empate en casa del Manchester United, no es un problema. Pero creo que, por lo que pasó durante todo el partido, merecimos el triunfo”.

El caso Matip

El zaguero camerunés Joel Matip fue descartado de cara al duelo frente al Manchester United por problemas relacionados con su selección nacional [Camerún]. Al parecer el jugador remitió una comunicación a la Federación Camerunesa de Fútbol en la que renunciaba a seguir vistiendo la camiseta de Los Leones Indomables en septiembre de 2015, no obstante, han surgido una serie de complicaciones con la FIFA y desde el club se decidió que Joel Matip no disputase el encuentro.

Matip no podrá jugar mientras no se aclare su situación | Foto: Liverpool FC

“Lo que sabemos nosotros es que Joel se ha retirado del fútbol internacional y, desde el club, haremos todo lo posible para que esta situación se pueda esclarecer pero ahora mismo no podemos hacernos responsables al 100% de que Joel pueda jugar”, explicó Klopp.