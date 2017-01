Leighton Baines: "Tom Davies es el Everton"

Davies celebrando su tanto en Goodison Park. Foto: Getty Images

Goodison Park tiene un nuevo héroe, uno de la casa, de los que dejan huella en el seguidor Toffee. Tom Davies se convirtió en la tarde del sábado a sus 18 años en uno de los futbolistas más jóvenes en la historia del club en anotar con la camiseta del Everton, y lo hizo en un encuentro de máxima competitivadad como fue el del Manchester City.

"Algunos jóvenes entrenan bien y luego en los partidos se vienen abajo. Tom es justo lo contrario" Davies hizo el tercero, un tanto de bellísima factura y además se convirtió en el jugador del partido, recibiendo los elogios de todos los allí presentes. Leighton Baines, voz más que autorizada en el club, dijo tras el partido: "Tom Davies es el Everton. Está mostrando auténticas señales de que va a ser un tremendo futbolista porque viendo su calidad te das cuenta de que es muy bueno, pero está demostrando que es capaz de eso y mucho más". "Tienes algunos otros que entrenan muy bien pero luego en los partidos se vienen abajo por la presión, pero Tom es justo lo contrario. Entrena bien y sube de nivel sobre el terreno de juego enfrente de todo el mundo, algo que demuestra que es ya un gran futbolista", declaró el lateral izquierdo.

Davies celebrando el gol con su afición. Foto: Getty Images

"Le he visto trabajar duro, haciendo todo lo que tiene que hacer a su edad. Salir del entrenamiento y meterse en el gimnasio, está roedado de buena gente y bien recomendado, pero se merece todos los elogios que está recibiendo. Es un chico encantador y es un lujo tenerle en el Everton, es uno de los que siempre apoyaremos en el vestuario", dijo emocionado uno de los capitanes de la plantilla.

"¡No hay forma de que Romelu me quite este gol!" Hizo falta observar varias repeticiones para ver si Romelu Lukaku tocó o no el balón sobre la línea de gol, pues el belga intentó hacer suyo el último contacto: "He hablado con él en el vestuario y no paraba de repetir que le había dado él, aunque Lukaku no dejó de bromear al respecto. Ha sido un gran gol, su temperamento es increíble".

En la misma línea respondió el propio futbolista ante las cámaras tras el partido: "¡No hay forma de que Romelu me quite este gol! Ha sido todo según lo había soñado, aún no lo he asumido bien. He hablado con mis amigos y familiares y quiero agradecer a todos el apoyo recibido". "Estoy muy feliz con que Ross Barkley me viese solo en el costado, fue una gran asistencia y la supe aprovechar. Todo esto es un poco surrealista, el jugar con el primer equipo, el ser titular, el vencer al City y hacer un gol, pero es un sentimiento muy bueno", finalizó diciendo la nueva estrella del Everton.