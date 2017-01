Segunda oportunidad para no caer en la FA Cup

Google Plus

El Ipswich no pudo superar al modesto Lincoln City. Foto: PA

Vuelve la FA Cup, la competición más antigua del mundo y la más respetada en Inglaterra.

En los primeros enfrentamientos se dieron varias sorpresas, como la eliminación del Bournemouth, Stoke City y West Bromwich Albion a manos de equipos de categoría inferior, mientras otros evitaron en el último momento el ridículo. El Liverpool no pudo superar en su estadio al Plymouth Argyle de League Two ni el Crystal Palace pudo con el Bolton Wanderers de League One. El Norwich City mantuvo vivas las esperanzas de los suyos con un tardío empate ante el Southampton y ahora todos deberán volver a verse las caras en el replay disputado este martes y miércoles.

El sorteo de la siguiente ronda ya se llevó a cabo y algunos de los más pequeños pueden tener el premio de recibir a todo un Arsenal o Manchester City de conseguir superar esta repetición.

El Wimbledon no pudo con el Sutton en la ida. Foto: Getty Images

AFC Wimbledon - Sutton United. Martes 17 de enero a las 20:45 horas

El Sutton United es uno de los supervivientes de menor categoría en esta copa, un conjunto modesto instalado en la parte baja de la National League (quinto escalafón del fútbol inglés), fuera de la Football League (liga profesional inglesa).

El Sutton United está en quinta división y se enfrentaría al Leeds de superar este replay El AFC Wimbledon por su parte está en mitad de la tabla en League One y compite con equipos como el Sheffield United, el Bolton Wanderers, el Millwall o el Coventry City, y sin embargo no consiguió pasar del empate a cero en el primer enfrentamiento. El duelo en el Borough Sports Ground de Surrey terminó sin goles en un partido muy igualado y sin demasiadas ocasiones claras, aunque fueron los locales los que lograron más disparos a puerta. El duelo en el Cherry Red Records Stadium (popularmente conocido como Kingsmeadow) será una prueba muy diferente para los 'U's, que sueñan con lograr dar la campanada y enfrentarse en la siguiente ronda al histórico Leeds United.

Lincoln City - Ipswich Town. Martes 17 de enero a las 21:05 horas

Tom Lawrence salvó a Mick McCarthy de la destitución y la humillación de caer ante el modesto Lincoln City de National League. Los Imps lideran la división (en la que se encuentra el Sutton United) y consiguió adelantarse en dos ocasiones en Portmand Road.

Theo Robinson puso el corazón en un puño por partida doble a los locales que tuvieron que luchar para conseguir la igualada en el minuto 86, y ahora tienen que viajar al Sincil Bank Stadium de Lincolnshire que como era previsible ya ha colgado el cartel de 'no hay billetes'.

Robinson celebrando un tanto en Portmand Road. Foto: PA

Con capacidad para 10000 espectadores los Tractor Boys saben que les espera una emboscada que tendrán que superar si no quieren ocupar las portadas del país al día siguiente y poder enfrentarse al Brighton and Hove Albion en la siguiente ronda.

Fleetwood Town - Bristol City. Martes 17 de enero a las 20:45 horas.

Encuentro de distintas rachas el que se vivirá en el Highbury Stadium de Lancanshire, donde el Fleetwood Town de League One recibe al Bristol City de Championship.

El Fleetwood Town lleva 13 encuentros seguidos sin perder A pesar de existir una división de diferencia son los Fishermen los que llegan con la moral por las nubes pues se encuentran en puestos de play-offs de ascenso y ya encadenan 13 encuentros sin conocer la derrota en todas las competiciones.

En frente tendrán a unos Robins en horas bajas, pues los entrenados por Lee Johnson están rondando los puestos de descenso y solo suman dos triunfos en los últimos 17 encuentros, dos empates y 13 derrotas. Esta competición no es una prioridad para el Bristol City que tiene un duelo directo el próximo sábado ante el Nottingham Forest aunque no querrán repetir el resultado del primer duelo donde empataron a cero con un once plagado de titulares.

Tammy Abraham estuvo cerca de anotar en el primer duelo. Foto: JPM

El vencedor de esta eliminatoria tiene asegurado la visita a un equipo de Premier League, pues se enfrentarán al ganador del Burnley-Sunderland disputado el mismo día a la misma hora.

Barnsley - Blackpool. Martes 17 de enero a las 20:45 horas.

Dos divisiones de diferencia entre dos clubes en clara trayectoria opuesta, pues mientras el Barnsley ha conseguido establecerse en Championship, el Blackpool continúa hundiéndose en League Two.

Los Tangerines se encuentran en mitad de la tabla y ya son cinco los partidos que suman sin conocer la victoria, incluyendo el empate a cero en su estadio en el primer partido de esta eliminatoria. Ahora los Tykes tratarán de sentenciar en su estadio donde en los últimos 15 partidos tan solo han perdido en cinco ocasiones a pesar de haber conseguido el ascenso hace solo unos meses procedentes de League One.

El encuentro de ida terminó con empate a cero. Foto: Getty Images

Esta semana pasada el Barnsley perdió a uno de sus mejores futbolistas, Sam Winnall que firmó por el Sheffield Wednesday, aunque esperan poder superar al Blackpool para enfrentarse al Blackburn Rovers a domicilio en la siguiente ronda.

Burnley - Sunderland. Martes 17 de enero a las 20:45 horas.

El único duelo entre equipos de Premier League que ha necesitado de un replay ha sido el Burnley-Sunderland, algo que sin duda ninguno de los dos andaba buscando.

Hace dos semanas el Burnley venció al Sunderland por 4-1 en Premier League Con un calendario cargado de partidos y ambos envueltos en una encarnizada lucha por evitar el descenso, este duelo repite lo vivido el pasado día 31 de diciembre cuando los Clarets derrotaron con contundencia por 4-1 a los Black Cats en Turf Moor, estadio del que han hecho un auténtico fortín. Tan solo el Arsenal, Swansea y Manchester City han conseguido llevarse la victoria de ahí mientras el Sunderland tan solo ha logrado dos triunfos como visitante en todo el año.

Escena del encuentro de ida. Foto: Getty Images

Los de David Moyes cayeron con contundencia el pasado fin de semana ante el Stoke City mientras el Burnley volvió a vencer en su estadio con un tardío gol de Joey Barton al Southampton, por lo que no cabe duda que son los de Sean Dyche los que llegan con más moral a este duelo. Además, el vencedor se enfrentará a un rival teóricamente inferior como el vencedor del replay entre Fleetwood Town y Bristol City.

Crystal Palace - Bolton Wanderers. Martes 17 de enero a las 21:00 horas.

El encuentro de ida sirvió para que Julián Speroni hiciera historia con el Crystal Palace al convertirse con 389 encuentros en el futbolista con más partidos disputados en la historia del club. Además consiguió dejar su puerta a cero por 108ª vez ante el Bolton Wanderers, club de League One que está en tercera posición buscando la vuelta a Championship.

El Crystal Palace lleva ocho encuentros sin conocer la victoria Los Eagles por su parte están tratando de no regresar a la división de plata del fútbol inglés aunque se está empezando a complicar la vida en exceso pues ya son ocho partidos seguidos sin conseguir la victoria, y suma tan solo una en los últimos 16.

Speroni dejó su puerta a cero en el encuentro de ida. Foto: Crystal Palace

Sam Allardyce sigue peinando el mercado en busca de fichajes que le ayuden a mantener la categoría y el primero en llegar, Jeffrey Schulpp podría debutar como titular.

Ninguno de los dos gozó de demasiadas ocasiones en el primer duelo y tendrán que mejorar si quieren enfrentarse al Manchester City en la siguiente ronda.

Newcastle United - Birmingham City. Miércoles 18 a las 20:45 horas.

El miércoles cierran los replays los de Rafa Benítez, que se dejaron empatar el tempranero tanto inicial de Daryl Murphy.

El Newcastle ganó por 4-0 el encuentro de liga ante el Birmingham El Birmingham City vive envuelto en una caótica situación tras el despido de Gary Rowett y la llegada de Gianfranco Zola y el Newcastle United volvió al liderato de Championship tras derrotar al Brentford el pasado fin de semana. En ese encuentro Dwight Gayle consiguió hacer historia antes de caer lesionado, y los Magpies buscarán repetir el resultado cosechado en liga el pasado día 10 de diciembre cuando aplastaron por 4-0 a los Blues.

Murphy abrió el marcador en el primer encuentro. Foto: Newcastle United

Lukas Jutkiewicz puso el empate en un duelo donde tuvieron más y mejores ocasiones, además de dominar la posesión del balón. El Newcastle tiene muchas bajas por la Copa África de Naciones pero su plantilla es capaz de suplirlas con garantías y buscar un puesto en la siguiente ronda, donde se enfrentarían al modesto Oxford United.