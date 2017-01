Mark Noble afirma estar "decepcionado" con Payet

Google Plus

Noble junto a Payet celebrando un gol / Foto: Getty Images

Mark Noble no se mordió la lengua en unas declaraciones recientes al hablar sobre la salida de Dimitri Payet, afirmando estar "enfadado y decepcionado" con el francés. El capitán del West Ham, se une por tanto a la oleada de reproches hacia el francés por parte de gente del entorno del club. Payet, con esta cantidad de críticas, no se espera que vuelva a jugar con el club londinense, estando actualmente muy cerca de volver al Olympique de Marsella, club que abandonó hace una temporada y media para marcharse al West Ham.

Noble afirmó en sus declaraciones que tenía una buena relación con el mediapunta francés, viéndose truncada esta por las intenciones de Payet en este mercado. Tanto se ha deteriorado la relación entre ambos, que el capitán declaró no haber hablado con el francés desde "dos o tres semanas". Noble también dijo que el caso de Payet le molesta especialmente, ya que para el inglés, Payet es "de los mejores jugadores" con los que ha jugado. "No entiendo sus razones", afirmaba Noble.

Noble en sus declaraciones también defendió a Bilic, que también criticó a Payet recientemente, mostrando así que el club tiene una posición común respecto a este tema. "Pienso que el entrenador tiene razón en lo que hizo", afirmaba Noble. El capitán de los Hammers declaró que "si tu mejor jugador no quiere jugar, debes dejarle fuera". Sin duda, todo este tema no le hace bien al West Ham que en su primera temporada en el Olimpico de Londres fue eliminado de la Europa League, además de estar eliminado también en FA Cup y League Cup. Esto no es todo, ya que también se encuentra más cerca del descenso que de puestos europeos.

En la misma linea se expresó el técnico Slaven Bilic, que además vivió una situación similar cuando forzó hace 20 años su salida del West Ham como futbolista.