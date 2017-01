David Moyes: "No voy a sacrificar la Premier por la FA Cup"

David Moyes. Foto: Premier League

David Moyes lo tiene claro. Su equipo no está para copas ni preocupaciones entre semana, y es que el Sunderland sigue ocupando la zona baja de la clasificación, lugar del que no ha salido desde el comienzo de la temporada, prácticamente. La repetición de la tercera ronda de la FA Cup ante el Burnley se plantea como una posibilidad para redimirse de la derrota sufrida el pasado sábado ante el Stoke (1-3). Pero el técnico escoces no quiere coyunturas. Primero la Premier Después ya se verá: "Me alegro de estar todavía en la FA Cup. Todavía tenemos la posibilidad de pasar y eso estaría bien, pero tengo claro que no voy a sacrificar la Premier, déjenme decirles eso, pero al mismo tiempo obviamente me gustaría pasar de ronda".

Uno de los problemas de los "black cats" esta campaña está siendo el tema de las lesiones. Muy pocas jornadas ha podido el bueno de Moyes repetir alineación, y jugadores habituados a un rol en concreto, han tenido que modificar su posición por la falta de efectivos. Además, ahora se une la Copa de África, y pilares como Ndong o Khazri, se han marchado con sus selecciones dejando más huerfana, si cabe, a la plantilla del Sunderland: "Nuestros efectivos son bajos por el momento, y hay que esperar a la recuperación de los lesionados, y a la vuelta de los que se fueron a la Copa de África. No obstante, llevo suficientemente tiempo aquí para haber visto a los jóvenes y ya tengo una idea sobre ellos. Algunos de ellos son muy jóvenes y espero que se conviertan en grandes jugadores".

La derrota ante el Stoke todavía pesa en el vestuario de los "black cats", pero Moyes se queda con lo positivo y valora el papel de su equipo en los últimos encuentros como local: "Hemos jugado muy bien en casa últimamente. Contra el Liverpool por ejemplo. Si miras el partido del sábado, obviamente dirás que es malo por el resultado, pero fue así por pequeños errores nuestros. No se tuvo la oportunidad de decir ¿qué bien jugó Sunderland? Porque estábamos 3-0 abajo en 35 minutos solo".