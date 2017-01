Kolarov: "No hay mejor entrenador que Guardiola, con él aún podemos ganar la Premier League"

Google Plus

Kolarov y Guardiola en un encuentro de pretemporada. Foto: Getty Images

Aleksandar Kolarov está viviendo una inesperada segunda juventud, pero cuando Pep Guardiola es tu entrenador nunca sabes lo que va a pasar.

El técnico español vio en el lateral serbio a un central capaz de sacar el balón jugado desde la defensa, y por ello a sus 31 años se ha convertido en un insustituible en los Citizens, y ya suma 2300 minutos en todas las competiciones siendo el futbolista más utilizado de toda la plantilla.

Kolarov es el futbolista con más minutos disputados este año en el City Las cosas no están saliendo según lo previsto y el City ya está a diez puntos de un Chelsea que en estos momentos nadie puede parar, y la contundente derrota por 4-0 del Everton el pasado domingo no hizo más que hurgar en la herida. La FA Cup y la Champions League puede ser el bálsamo que le devuelva la vida a este proyecto, aunque Kolarov aún no ha tirado la toalla. "La pelea por el título se irá hasta el último día de torneo y tenemos que estar seguros que seguimos ahí, involucrados en ella. Tan solo tenemos que convertir en victorias estos partidos que estamos dominando de principio a fin", apuntó el lateral.

Kolarov y Guardiola en un encuentro esta temporada. Foto: Premier League

"Cada partido en la Premier League es duro, ya esté tu rival arriba o abajo en la tabla. Guardiola quiere que como profesionales que somos demos siempre el 100% en todo lo que hacemos, y quiere que lo hagamos para ganar cosas, porque cada detalla es importante en este deporte", explicó en una entrevista a la página web oficial del club.

"Es el mejor entrenador, todos los jugadores están encantados de jugar para él" "Todos los jugadores están encantados de jugar para él, es un gran placer y es porque es el mejor entrenador de fútbol en estos momentos", alabó a su técnico.

"Como futbolistas tenemos que hacer lo que mejor sabemos y seguir creciendo pero esto solo acaba de empezar, estamos caminando el principio de un largo viaje y creo que solo mejoraremos, vamos a ir a más", retó a todos Kolarov.