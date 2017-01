Giroud: “La Premier League es mi principal objetivo”

Iwobi y Giroud celebran uno de los goles ante el Swansea | Fotografía: Arsenal

El internacional francés acudió a un acto de la marca que patrocina y como suele suceder en estas ocasiones hubo lugar para las preguntas. Entre otras, se sacó el tema de la liga china, ese que está tan de moda en el fútbol después de haberse ejecutado traspasos millonarios no solo de jugadores con poco más jugo que sacar a su carrera, sino de otros en plenitud futbolística. Uno de los que están ocupando más portadas es Diego Costa, el delantero del Chelsea que, por casualidad o no, ha enturbiado sus relaciones con el entrenador de los Blues, un Antonio Conte que no dudó en dejarle fuera de la convocatoria en el partido del sábado ante el Leicester City y que, por el momento, le mantiene apartado del grupo.

“Honestamente puedo entenderlo, pero si me preguntas que si iría ahora, te digo que no”

Aunque ambos compartan posición sobre el terreno de juego, lo cierto es que parecen tener objetivos muy diferentes en lo que al futuro de su profesión se refiere. Mientras que el hispano-brasileño sí podría estar interesado en la liga oriental, el galo quiere quedarse en el Arsenal para ganar la Premier League, algo que considera “un objetivo principal”. “La Premier League es mi principal objetivo. Después de ganarla un día, por qué no, nunca se sabe”, añadía sobre su interés en una liga fraguada a base de talonario. Entendiendo la postura de muchos de sus compañeros de profesión, tiene claro que él no va a salir en estos momentos: “Honestamente, desde mi punto de vista, puedo entenderlo, pero si me preguntas que si iría ahora, te digo que no”.

Con la misma contundencia parece haber tratado su rol en el equipo de Wenger, un entrenador que, a pesar de compartir país de origen con Giroud, no tuvo problema a la hora de relegarle al banquillo al inicio de la temporada. A base de goles y rendimiento sobre el rectángulo verde, el delantero Gunner le ha dado la vuelta a una situación que, según él, le favorece: “Siempre es bueno tener competencia entre nosotros y si sigo anotando, ¿por qué no me voy a quedar en el once inicial?”. Por el momento, y tras firmar su renovación hace apenas una semana junto a sus compatriotas Laurent Koscielny y Francis Coquelin, Giroud quiere “continuar la aventura y ganar más trofeos con el club”.