Benteke hace ganar a Allardyce

Allardyce por fin gana en el Crystal Palace. Y esto no podría ser posible sin los dos goles en menos de 10 minutos de Benteke, que había entrado poco antes de anotar su primer tanto. Con estos dos goles, el Crystal Palace consiguió doblegar a un combativo Bolton en la FA Cup, que supo aprovechar bien sus ocasiones, llegando a ponerse por delante al inicio de la segunda mitad.

El Crystal Palace pese a dominar en todos los aspectos del juego y realizar una buena primera parte, tuvo que sudar para conseguir darle la vuelta al partido. La figura de Allardyce en el encuentro fue clave, ya que el inglés buscó (y encontró) una reacción rápida de su equipo tras el gol de los visitantes, haciendo la arriesgada maniobra de hacer sus tres cambios en el minuto 62. En poco más de 15 minutos, Benteke le dio la vuelta al partido con dos goles. También cabe mencionar los números del belga desde que llegó este verano al conjunto londinense, donde lleva 12 goles en 23 apariciones.

El Palace busca cerrar rápido el pártido

El Crystal Palace era consciente del peligro que tenía dejar el partido abierto ante el Bolton. Y más siendo un partido de FA Cup, donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Por ello, los londinenses salieron con una propuesta valiente, buscando cerrar este partido de replay. Entre los locales, destacó en ataque Kaikai, que tuvo varias ocasiones para inaugurar el marcador en Selhurst Park. El Palace estaba lanzado a conseguir la primera victoria con Allardyce como entrenador.

Pese a dominar en todos los aspectos del juego, el Bolton tuvo alguna ocasión clara que seguramente le metió el miedo en el cuerpo a más de un aficionado del Palace. Aún así, una ocasión de Townsend cerca estuvo de acabar en gol al final de la primera mitad.

Quien avisa no es traidor

El fútbol es impredecible. Puedes jugar bien y tener las ocasiones, pero si no finalizas, puedes acabar pagándolo. Esto lo experimentaron los locales nada más comenzar el segundo tiempo, ya que el Bolton consiguió adelantarse en el marcador tras el dominio local en la primera parte. James Henry, tras un pase de Gary Madine, remató desde la parte derecha del área, poniendo el 0-1 en el marcador ante el asombro de los locales. El Bolton hacía pagar caro el descuido al Crystal Palace, que de nuevo estaba perdiendo otro partido esta temporada.

Y de nuevo la historia del "pequeño" adelantándose al "grande". Pese a que quedaban casi 40 minutos de partido por delante, el Bolton tenía un pie en la siguiente ronda de la FA Cup.

Allardyce busca una reacción

Allardyce no podía creer lo que estaba viendo. Otro partido que se le estaba yendo al traste. El entrenador inglés no se pudo quedar quieto ante la situación, y decidió agotar sus tres cambios en el minuto 62. Había que revertir la situación, y para ello necesitan pólvora arriba. para conseguir esta "pólvora", dos de sus tres cambios fueron de carácter ofensivo, metiendo en el campo a Benteke y Puncheon.

La propuesta le funcionó a Allardyce, ya que tras unos minutos en los que el partido se trabó por la cantidad de faltas que hubo, su equipo consiguió igualar el partido, siendo el goleador Benteke, que acababa de entrar al campo. Benteke consiguió cabecear un buen centro, poniendo el balón en la red. Quedaban algo más de 20 minutos y todo estaba por decidir. FA Cup en estado puro.

Benteke enloquece Selhurst Park

Ni diez minutos después de su primer gol, Benteke lo volvía a hacer. Benteke hizo bueno el centro de Townsend, consiguiendo enchufar el balón con su pierna derecha en la portería del Bolton. El belga, que no llevaba ni 20 minutos en el campo, había dado la vuelta a un partido que parecía que dejaría fuera al Palace. 2-1 en el marcador en un abrir y cerrar de ojos gracias a los cambios de Allardyce.

Benteke, que desde que llegó este verano del Liverpool ha tenido buenas actuaciones, pero ante el Bolton se consagró apareciendo en el momento justo. De hecho, con este doblete, el jugador del Palace lleva 12 goles en 23 apariciones con el Palace. Ya hay nuevo ídolo en el conjunto londinense.

Minutos finales de infarto

Aunque Benteke hubiese conseguido darle la vuelta a la eliminatoria, quedaban aún 10 minutos más la prolongación, que seguro que a más de uno se le hicieron eternos, ya que un 2-1 es poca garantía en una competición como esta.

El Bolton no se iba a rendir tan fácilmente, y con las fuerzas renovadas tras hacer sus tres cambios, intentaron darle la vuelta al partido. Y sus oportunidades tuvieron. Pero por suerte para los Eagles, los visitantes no estuvieron acertados. También cabe destacar que el Crystal Palace tuvo alguna ocasión para cerrar el partido, pero el marcador no se iba a mover más.

Allardyce por fin ganaba al mando del Palace, y que mejor manera que consiguiendo darle la vuelta a un partido de la FA Cup. Ahora solo queda ver si esta victoria llena de moral a los Eagles y consiguen ganar también en la Premier League, donde están necesitados de puntos debido a su situación en la tabla. Lo que si es seguro es que están en la siguiente ronda tras conseguir ganar a un combativo Bolton, que pese a la derrota puede irse contento a casa. La FA Cup continuará en esta edición con un Crystal Palace que se reencontró con la victoria. Veremos lo que aguantan en la competición más antigua del mundo.