Dyche:“Ha sido una actuación muy completa”

Dyche durante el encuentro ante el Sunderland | Fotografía: Burnley

El Burnley sigue con su idilio en Turf Moor. Los entrenados por Sam Dyche se hacen fuertes en casa, algo que no solo demuestran en la Premier League, sino en la FA Cup, donde se deshicieron del Sunderland por un contundente 2-0 gracias a los tantos de Vokes y Gray. En el que era el partido de desempate tras la igualada 0-0 en el Stadium of Light, los Clarets demostraron tener las cosas mucho más claras que unos Black Cats que deben centrarse en una competición liguera en la que también arrastran problemas. Tras el choque, Dyche atendió a los medios de comunicación para mostrarse orgulloso de lo realizado por unos jugadores que no eran los teóricos titulares.

Y es que, muchos fueron los cambios en el once inicial de los de Turf Moor. Con la mente fijada claramente en conseguir la permanencia, el técnico inglés dio la oportunidad de conseguir el pase a la siguiente ronda del torneo copero a los menos habituales. Lo que sorprendió a los aficionados y periodistas no lo hizo al entrenador, quien está convencido de que cuenta con un grupo de jugadores “listos, que saben cómo funciona el equipo”. “Es un signo de continuidad en el club. La gente sabe sus puestos de trabajo, conocen sus papeles y la expectativas como individuos. Así pueden jugar como un equipo y estoy muy contento con ello”, añadió. Además, cree que devuelven el “gran trato del personal y del entrenador” cuando están sobre el terreno de juego.

"Hicimos un fútbol como nos gusta, trabajamos duro y generamos espectáculo"

En cuanto a la victoria, Sam Dyche tiene claro que fueron el mejor equipo sobre el rectángulo verde, algo que le llevó a pensar que “merecen la victoria”. “Me pareció que el equipo ha jugado bien ante el Sunderland, que ha sido una actuación muy completa. En general, merecen la victoria”. Por otro lado, el inglés resume las tres cosas que pueden suceder durante un partido: “El rival tiene el balón, tú tienes el balón y todo lo que ocurre cuando ninguno de los dos lo tiene”. En estas condiciones, cree que su equipo fue superior en todo: “Lo hicimos todo bien. Cuando tuvieron el balón pensé que nuestra colocación era buena. Cuando lo tuvimos hicimos un fútbol como nos gusta y cuando nadie lo poseía, trabajamos duro y generamos espectáculo”.

Un espectáculo del que se pudieron aprovechar las más de doce mil personas que se dieron cita en un Turf Moor que, posiblemente, presente una de las mejores asistencias de estos encuentros coperos. La clave, para Dyche, está en “los precios asignados” a las entradas para el partido: “Fue importante para conseguir a tanta gente esta noche. Me alegro por ellos. Han visto al Burnley ganar el partido, por lo que estoy muy contento”. De esta forma, el conjunto de los Clarets accede a una siguiente ronda copera en la que espera rival aunque antes tendrá que visitar el Emirates Stadium para medirse a un Arsenal con claras aspiraciones ligueras.